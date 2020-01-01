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У волинських лікарнях перевірили аварійні генератори

У волинських лікарнях перевірили аварійні генератори
Аварійні джерела живлення у волинських медзакладах справні і готові до роботи.

Про це у коментарі ІА "Конкурент" розповів заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валерій Кацаман.

За його словами, результати перевірки, яку у лікарнях проводили в понеділок, 30 листопада, показали, що всі аварійні системи електропостачання справні і готові до роботи.

"У нашій команді проведено було внутрішній аудит і моніторинг технічного стану резервних систем енергозабезпечення у лікарнях, які мають реанімаційні та хірургічні відділення. Медики прозвітували, що все справне. Крім того, ми створили робочу групу за участі працівників управління охорони здоров'я та інших служб. Тому додатково на місцях ситуацію промоніторить ще і робоча група", – коментує Валерій Кацман.

Нагадаємо, 27 листопада у Львівській області через відключення світла загинули двоє пацієнтів з коронавірусом, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Попри те, що у медзакладі були два резервні генератори, ними ніхто не скористався.


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Теги: світло, генератори, відключення, смерть, лікарня, перевірка
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