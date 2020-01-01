Як у Ковелі Польська школа святкувала своє 20-річчя

Історично зумовлено, що у Ковелі мешкає чимало етнічних поляків. Їх зусиллями було створено Товариство Польської Культури. Його першим президентом став, нині покійний, Вацлав Герка, який очолював організацію впродовж 20 років. Тепер його справу продовжує син Анатолій.16 вересня 2000 року з ініціативи Вацлава Герки та Тамари Олех у Ковелі відкрили Польську школу. Її фінансування здійснювалось завдяки підтримці та сприянню Тадеуша Вавжонкєма та інших його однудумців з Варшави, - йдеться на сайті Ковельради.Першими викладачами закладу стали Тамара Олех, Алла Кісельова та Світлана Вавриш. Згодом до них долучились Лариса Дятел, Ніна Котік, Світлана Рихлюк.З 2005 року в школі працюють наставники з Польщі: Ізабелла Вацевіч, Вєслав Пісарські, Божена Домбровська, Габріелла Возняк-Ковалік, Марек Врублевські. Заклад діє за підтримки польських фундацій, польських міст-партнерів Ковеля, Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку.Школа має сучасне дидактичне та технічне оснащення, багато довідкової та художньої літератури, чисельні підручники з історії та географії Польщі.За 20 років свого існування заклад помітно розширив свою діяльність, набувши великої популярності в місті. Щороку збільшується кількість учнів різних вікових категорій. Чимало випускників продовжили своє навчання у вищих навчальних закладах Польщі. Це - Варшавський університет, Ягєллонський університет в Кракові, університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та інші.Учні беруть участь в різноманітних конкурсах і олімпіадах польської мови та літератури, музичних фестивалях у Львові, Луцьку, Кракові, Варшаві.У школі був створений музичний гурт «Ковель Бенд», який неодноразово брав участь у конкурсі польської співаної поезії, що проходить у Ковелі Він заснований у 2011 році з ініціативи викладача школи Вєслава Пісарського та є єдиним в Україні.Вихованці беруть активну участь в діяльності Товариства, допомагаючи в упорядкуванні захоронень на польському цвинтарі.Урочисте святкування 20-річчя школи, на жаль, відбулось в умовах карантину з обмеженою кількістю учасників. Серед запрошених гостей були присутні віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку пані Тереза Хрущ, яка традиційно привезла новорічні подарунки для дітей, настоятель костелу св. Анни отець Олександр, члени правління Товариства, викладачі та учні школи, які підготували невеликий концерт.