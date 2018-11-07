Збереження робочих місць і підвищення зарплат: профспілки збираються на пікет під Волинську ОДА

У Луцьку під стінами ОДА відбудеться пікет представників Федерації профспілок Волинської області.Це у коментаріпідтвердила голова Федерації профспілок областіЛюди обурені, що в країні продовжують політику звуження прав працівників та профспілок, а в проєкті держбюджету не врахували низку пропозицій, зокрема щодо підвищення заробітних плат та дотримання соціальних гарантій учителям, медикам, шахтарям.Представники профспілок вимагають:1. Забезпечити в умовах карантину конституційне право на працю кожному громадянину. Зберегти та примножити робочі місця в реальному секторі економіки, промисловості, підприємництві. Ухвалити закони на підтримку працівників, підприємців та безробітних в умовах пандемії шляхом надання кредитів, компенсацій економічних втрат, забезпечення соціальної підтримки.2. Підвищити у Держбюджеті-2021 розміри державних соціальних стандартів і гарантій до законодавчо гарантованого рівня, встановити мінімальну заробітну плату на рівні 6000 гривень з 1 січня та 6500 - з 1 липня 2021 року.3. Забезпечити в Держбюджеті-2021 достатнє фінансування бюджетних галузей відповідно до норм галузевих законів задля реального підвищення заробітної плати медикам, освітянам, недопущення замороження зарплати держслужбовцям. Забезпечити кожного працівника необхідними засобами захисту від коронавірусної хвороби (COVID-19), а громадян безкоштовним тестуванням.4. Зупинити просування у Верховній Раді законопроектів, які порушують трудові та соціально-економічні права та інтереси працівників, посилюють фіскальне навантаження, руйнують систему соціального захисту. Спрямувати їх на попереднє обговорення на майданчик соціального діалогу, зокрема Національну тристоронню соціально-економічну раду.5. Не допускати зростання цін на енергоносії та тарифів на комунальні послуги під час дії карантину з метою запобігання подальшому зубожінню населення.6. Погасити зарплатну заборгованість у майже 4 мільярди гривень. Запровадити економічну відповідальність за затримку виплат працівникам, створити гарантійну установу для погашення боргів збанкрутілих підприємств.7. Зупинити тотальний наступ на права профспілок, покласти край рейдерству профспілкового майна.Попереджувальна акція проти порушення трудових і соціально-економічних прав працівників відбудеться