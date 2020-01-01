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Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО

Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Розглядати старі фотографії обласного центру Волині – Луцька, цікаво не тільки його гостям, а й самим лучанам, адже місто дуже змінилося.

У фотодобірці побачите світлини радянського Луцька, зроблені в далекому 1964 році, пише "Район. Історія".

У повоєнний період Луцьк поступово відбудовується і оновлюється. Особливо бурхливо місто розвивається в 60-70-х роках XX століття. У 1973 році були затверджені нові кордони міської території і зараз площа міста сягає 4267 га.

Тоді ж почалося будівництво потужних підприємств: підшипникового заводу, меланжевої фабрики та інших промислових об'єктів, що призвело до стрімкого росту населення.

Забудова значних житлових масивів – Завокзального та Гнідавського – теж припала на той час.

Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО


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Теги: Луцьк, ретрофо, радянський час
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Коментарі 1
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