Луцьк на світлинах 60-х років. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:55
Розглядати старі фотографії обласного центру Волині – Луцька, цікаво не тільки його гостям, а й самим лучанам, адже місто дуже змінилося.
У фотодобірці побачите світлини радянського Луцька, зроблені в далекому 1964 році, пише "Район. Історія".
У повоєнний період Луцьк поступово відбудовується і оновлюється. Особливо бурхливо місто розвивається в 60-70-х роках XX століття. У 1973 році були затверджені нові кордони міської території і зараз площа міста сягає 4267 га.
Тоді ж почалося будівництво потужних підприємств: підшипникового заводу, меланжевої фабрики та інших промислових об'єктів, що призвело до стрімкого росту населення.
Забудова значних житлових масивів – Завокзального та Гнідавського – теж припала на той час.
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У фотодобірці побачите світлини радянського Луцька, зроблені в далекому 1964 році, пише "Район. Історія".
У повоєнний період Луцьк поступово відбудовується і оновлюється. Особливо бурхливо місто розвивається в 60-70-х роках XX століття. У 1973 році були затверджені нові кордони міської території і зараз площа міста сягає 4267 га.
Тоді ж почалося будівництво потужних підприємств: підшипникового заводу, меланжевої фабрики та інших промислових об'єктів, що призвело до стрімкого росту населення.
Забудова значних житлових масивів – Завокзального та Гнідавського – теж припала на той час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Було набагато краще, комфортніше, чистіше і люди доброзичливіші.
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