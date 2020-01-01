Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00м.Володимир-Волинськийвул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.2. 9:00 - 17:00с.Хобултова тракторна майстерня, склад, столова, КЗС, ГСМ від КТП-2393 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-20 9:00 - 17:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія АТС вул. Січових Стрільців, ФОП Собіпан Алла Миколаївна м.Володимир-Волинський вул. Січових стрільців, вул.Туполєва, вул.Ярослава мудрого 6,7, 10, вул. Івана Мазепи 291. 9:00 – 17:00Галичанська сільська рада,ФОП Стецюк М.МФГ "Галичани-АГРО", ПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиБерестечківське СТ, Дім молитвиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ФОП Мулько А.А., Горохівська лікарня ветеринарної медицини, ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"Церква, ТзОВ"АгрокомГаличаниФОП Машина М.Ф.Церква, ТзОВ" ТАФОМ"с. Борочичі:вул. Б. Хмельницького, вул. Тихас. Галичани:вул. Весела, вул. Шкільна,вул. Зелена, вул. Прибережна, вул. Берестечківська, вул. Польовавул. Лесі Українки, вул.Молодіжнавул.Ставкова, с. Новий Зборишів:вул. Зозульська, вул.Ставковавул. Озерна, вул. Набережнас. Хмельницьке:вул. Шкільна, вул. Набережнавул.Молодіжна, вул. Лісовавул. Берестечківська1 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-54 9:30 – 16:30 с.Литовеж вул.Тиха 2-20, вул.Шевченка 77,792. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 відКТП-217 10:00 – 15:00 с.Топилище: с/р, буд.культури, бібліотека. с.Топилище вул.Центральна 1-7,15,19,23,25,25а,27,31,35, 37, 42,46; 8,10,16,18,24,28,29,30,30а,32а3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТПП-230 13:00 – 17:00 с.Риковичі: Церква, ветдільниця с.Риковичі вул. Л.Українки 1-17. вул.Шевченка 15-20.1. 09:00-16:00c.Добре вул.Центральна1. 9:00-17:00м. Ківерці - експериментальна школа № 5РГ ЄХБ Ківерці – молитовний будинокФОП Мосійчук Г.В. - магазин м.Ківерці вул.Миру, вул.Свободи,буд.1,вул.Л.Толстого, вул.Дорошенка,буд.1-32,34,36,38,40,422 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 ФОП Матюшко М.С. – столярний цехсмт.Цуманьвул.Філатова, вул.Сонячна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00 водонапірна башта с. Мительновул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2 вул. Воровського, буд. 3-14,16,184 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00с. Липновул. Польовавул. Гвардійська5 ПЛ-0,4 кВ від КТП- 16 9:00-17:00ТзОВ "ЗахідБудЕнергоресурс" - базаФОП Демчук Л.О. – торговий кіоскСвято-Іллінська громада УПЦ - церкваСФГ "Дар" - свинарник с.Клепачіввул.Незалежності,6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазинм.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша, вул.Захисників Українивул.Глінки, вул.Шопена,вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова,вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00с. Дачневул. Дружби1. ПЛ-0,4кВ № КТП №419 9:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської ради, Ф.О.Бордійчук А.СПідприємство теплових мереж "Ковельтепло"Нотаріус Козоріз Н.С, ТзОВ "Ковельська міська друкарня ", Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1 м.Ковель2. ПЛ-0,4кВ № ТП№4469:00-17:00Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2,ФОП Воробей Н.ІФОП Білець О.Т,Ф.о. Клюнда В.АФОП Мулярчук Д.І, ФОП Причепа В.ГКовельське управління водопровідно каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ" м.Ковель3. ПЛ-0,4кВ № ТП№5709:00-17:00Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", Управління гуманітарної сфери виконавчого, комітету Колодяженської сільської ради, Колодяжненська сільська Рада, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", Волинська філія, ФОП Гейко С.В с.Уховецьк4. ПЛ-0,4кВ № ТП№3909:00-17:00ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФУКРАЇНА", Сільськогосподарське ТзОВ ім. Васюти, ФОП Талашко М.Б с.Уховецьк5. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-577, ТП-399,ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білинс.Колодяжне1 ПЛ-10кВ Л51-01 частково 9:30-17:00 дит.садок,школа,с/рада,п-ць Хвищук магазин с.Козлів2. ПЛ-10кВ Л 21-06 частково 11:00-17:00 п-ць Ковальчук О.П с.Кисилин тракторна бригада.с.Твердині Київстар,школа,мед.пункт. с.Твердині3 ПЛ-0.4кВ Л-3 9:00-17:00 с.Затурці вул,Незалежності 8-521. 13:30-17:00вул. Гнідавська 1-23, 2-16,1. 09:00 – 17:00СТ "Боголюби"(дачі),с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-112 КТП-806 10:00 – 17:00 с. Княгининок провулок Соборний, вул. Соборна, 148-1603 ПЛ 10 кВ 90 10:00 -17:00 с. Рованці (нова забудова біля р. Стир)1. 10 00 -17 00с. Хрипськ2. 10:00-17:00Молитовний будинок с.Полапи Цегельний завод ФОП Чепілова Галина Степанівна Школа с.Полапи. п-ць Костюк.УДППЗ"УКРПОШТА"М/П с.ПолапиФОП Дубій С.Ф. с Полапи3. 10:00-17:00ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с ВишнівВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00ЦТП-1,АТС,Аптекам.Нововолинськ: 15м-н буд. 2-12.1. 09:30.- 16:00с.Тур2. 09:30 – 17:00с.Видраниця1. 9:00-17:00м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-0,4 кВ ТП-89:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-73 ПЛ-0,4 кВ ТП-1239:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна4 ПЛ-0,4 кВ ТП-1389:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-101 КТП-239. 10:00 - 16:00. с.Любохини вул:Гребля2 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-16:00 Школа с.Рудня,лісгосп с.Сьомаки,мобільний Киівстар. с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки1. 10:00-12:00ФОП Дяк С.В.- торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Надрічна, Мисливська2. 13:00-15:00Школа №3, майстерня, котельня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП, «Автомістечко»,ФОП Орищук В.П.- тоговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Молодіжна, Жежків, Новоковельська, 9- Травня3. 10:00-16:00Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин, с.Мочулки