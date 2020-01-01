Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
м.Володимир-Волинський
вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.
2. 9:00 - 17:00
с.Хобултова тракторна майстерня, склад, столова, КЗС, ГСМ від КТП-239
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-20 9:00 - 17:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія АТС вул. Січових Стрільців, ФОП Собіпан Алла Миколаївна м.Володимир-Волинський вул. Січових стрільців, вул.Туполєва, вул.Ярослава мудрого 6,7, 10, вул. Івана Мазепи 29
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Галичанська сільська рада,ФОП Стецюк М.М
ФГ "Галичани-АГРО", ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ, Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ФОП Мулько А.А., Горохівська лікарня ветеринарної медицини, Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
Церква, ТзОВ"АгрокомГаличани
ФОП Машина М.Ф.
Церква, ТзОВ" ТАФОМ"
с. Борочичі:
вул. Б. Хмельницького, вул. Тиха
с. Галичани:
вул. Весела, вул. Шкільна,
вул. Зелена, вул. Прибережна, вул. Берестечківська, вул. Польова
вул. Лесі Українки, вул.Молодіжна
вул.Ставкова, с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська, вул.Ставкова
вул. Озерна, вул. Набережна
с. Хмельницьке:
вул. Шкільна, вул. Набережна
вул.Молодіжна, вул. Лісова
вул. Берестечківська
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-54 9:30 – 16:30 с.Литовеж вул.Тиха 2-20, вул.Шевченка 77,79
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від
КТП-217 10:00 – 15:00 с.Топилище: с/р, буд.культури, бібліотека. с.Топилище вул.Центральна 1-7,15,19,23,25,25а,27,31,35, 37, 42,46; 8,10,16,18,24,28,29,30,30а,32а
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТПП-230 13:00 – 17:00 с.Риковичі: Церква, ветдільниця с.Риковичі вул. Л.Українки 1-17. вул.Шевченка 15-20.
Камінь-Каширський район
1. 09:00-16:00
c.Добре вул.Центральна
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
м. Ківерці - експериментальна школа № 5
РГ ЄХБ Ківерці – молитовний будинок
ФОП Мосійчук Г.В. - магазин м.Ківерці вул.Миру, вул.Свободи,буд.1,
вул.Л.Толстого, вул.Дорошенка,буд.1-32,34,36,38,40,42
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 ФОП Матюшко М.С. – столярний цех
смт.Цумань
вул.Філатова, вул.Сонячна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00 водонапірна башта с. Мительно
вул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2 вул. Воровського, буд. 3-14,16,18
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00
с. Липно
вул. Польова
вул. Гвардійська
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП- 16 9:00-17:00
ТзОВ "ЗахідБудЕнергоресурс" - база
ФОП Демчук Л.О. – торговий кіоск
Свято-Іллінська громада УПЦ - церква
СФГ "Дар" - свинарник с.Клепачів
вул.Незалежності,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша, вул.Захисників України
вул.Глінки, вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова,
вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ № КТП №419 9:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради, Ф.О.Бордійчук А.С
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Нотаріус Козоріз Н.С, ТзОВ "Ковельська міська друкарня ", Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1 м.Ковель
2. ПЛ-0,4кВ № ТП№446
9:00-17:00
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2,ФОП Воробей Н.І
ФОП Білець О.Т,Ф.о. Клюнда В.А
ФОП Мулярчук Д.І, ФОП Причепа В.Г
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ" м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ № ТП№570
9:00-17:00
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", Управління гуманітарної сфери виконавчого, комітету Колодяженської сільської ради, Колодяжненська сільська Рада, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", Волинська філія, ФОП Гейко С.В с.Уховецьк
4. ПЛ-0,4кВ № ТП№390
9:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА", Сільськогосподарське ТзОВ ім. Васюти, ФОП Талашко М.Б с.Уховецьк
5. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
Локачинський район
1 ПЛ-10кВ Л51-01 частково 9:30-17:00 дит.садок,школа,с/рада,п-ць Хвищук магазин с.Козлів
2. ПЛ-10кВ Л 21-06 частково 11:00-17:00 п-ць Ковальчук О.П с.Кисилин тракторна бригада.
с.Твердині Київстар,школа,мед.пункт. с.Твердині
3 ПЛ-0.4кВ Л-3 9:00-17:00 с.Затурці вул,Незалежності 8-52
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Гнідавська 1-23, 2-16,
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2 КТП-806 10:00 – 17:00 с. Княгининок провулок Соборний, вул. Соборна, 148-160
3 ПЛ 10 кВ 90 10:00 -17:00 с. Рованці (нова забудова біля р. Стир)
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
с. Хрипськ
2. 10:00-17:00
Молитовний будинок с.Полапи Цегельний завод ФОП Чепілова Галина Степанівна Школа с.Полапи. п-ць Костюк.УДППЗ"УКРПОШТА"М/П с.ПолапиФОП Дубій С.Ф. с Полапи
3. 10:00-17:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Вишнів
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ЦТП-1,АТС,Аптека
м.Нововолинськ: 15м-н буд. 2-12.
Ратнівський район
1. 09:30.- 16:00
с.Тур
2. 09:30 – 17:00
с.Видраниця
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-8
9:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-123
9:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-138
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
Старовижівський район
1 КТП-239. 10:00 - 16:00. с.Любохини вул:Гребля
2 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-16:00 Школа с.Рудня,лісгосп с.Сьомаки,мобільний Киівстар. с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки
Турійський район
1. 10:00-12:00
ФОП Дяк С.В.- торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Надрічна, Мисливська
2. 13:00-15:00
Школа №3, майстерня, котельня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП, «Автомістечко»,ФОП Орищук В.П.- тоговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Молодіжна, Жежків, Новоковельська, 9- Травня
3. 10:00-16:00
Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин, с.Мочулки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
м.Володимир-Волинський
вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.
2. 9:00 - 17:00
с.Хобултова тракторна майстерня, склад, столова, КЗС, ГСМ від КТП-239
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-20 9:00 - 17:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія АТС вул. Січових Стрільців, ФОП Собіпан Алла Миколаївна м.Володимир-Волинський вул. Січових стрільців, вул.Туполєва, вул.Ярослава мудрого 6,7, 10, вул. Івана Мазепи 29
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Галичанська сільська рада,ФОП Стецюк М.М
ФГ "Галичани-АГРО", ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ, Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ФОП Мулько А.А., Горохівська лікарня ветеринарної медицини, Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
Церква, ТзОВ"АгрокомГаличани
ФОП Машина М.Ф.
Церква, ТзОВ" ТАФОМ"
с. Борочичі:
вул. Б. Хмельницького, вул. Тиха
с. Галичани:
вул. Весела, вул. Шкільна,
вул. Зелена, вул. Прибережна, вул. Берестечківська, вул. Польова
вул. Лесі Українки, вул.Молодіжна
вул.Ставкова, с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська, вул.Ставкова
вул. Озерна, вул. Набережна
с. Хмельницьке:
вул. Шкільна, вул. Набережна
вул.Молодіжна, вул. Лісова
вул. Берестечківська
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-54 9:30 – 16:30 с.Литовеж вул.Тиха 2-20, вул.Шевченка 77,79
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від
КТП-217 10:00 – 15:00 с.Топилище: с/р, буд.культури, бібліотека. с.Топилище вул.Центральна 1-7,15,19,23,25,25а,27,31,35, 37, 42,46; 8,10,16,18,24,28,29,30,30а,32а
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТПП-230 13:00 – 17:00 с.Риковичі: Церква, ветдільниця с.Риковичі вул. Л.Українки 1-17. вул.Шевченка 15-20.
Камінь-Каширський район
1. 09:00-16:00
c.Добре вул.Центральна
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
м. Ківерці - експериментальна школа № 5
РГ ЄХБ Ківерці – молитовний будинок
ФОП Мосійчук Г.В. - магазин м.Ківерці вул.Миру, вул.Свободи,буд.1,
вул.Л.Толстого, вул.Дорошенка,буд.1-32,34,36,38,40,42
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 ФОП Матюшко М.С. – столярний цех
смт.Цумань
вул.Філатова, вул.Сонячна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00 водонапірна башта с. Мительно
вул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2 вул. Воровського, буд. 3-14,16,18
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00
с. Липно
вул. Польова
вул. Гвардійська
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП- 16 9:00-17:00
ТзОВ "ЗахідБудЕнергоресурс" - база
ФОП Демчук Л.О. – торговий кіоск
Свято-Іллінська громада УПЦ - церква
СФГ "Дар" - свинарник с.Клепачів
вул.Незалежності,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша, вул.Захисників України
вул.Глінки, вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова,
вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ № КТП №419 9:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради, Ф.О.Бордійчук А.С
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Нотаріус Козоріз Н.С, ТзОВ "Ковельська міська друкарня ", Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1 м.Ковель
2. ПЛ-0,4кВ № ТП№446
9:00-17:00
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2,ФОП Воробей Н.І
ФОП Білець О.Т,Ф.о. Клюнда В.А
ФОП Мулярчук Д.І, ФОП Причепа В.Г
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ" м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ № ТП№570
9:00-17:00
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", Управління гуманітарної сфери виконавчого, комітету Колодяженської сільської ради, Колодяжненська сільська Рада, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", Волинська філія, ФОП Гейко С.В с.Уховецьк
4. ПЛ-0,4кВ № ТП№390
9:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА", Сільськогосподарське ТзОВ ім. Васюти, ФОП Талашко М.Б с.Уховецьк
5. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
Локачинський район
1 ПЛ-10кВ Л51-01 частково 9:30-17:00 дит.садок,школа,с/рада,п-ць Хвищук магазин с.Козлів
2. ПЛ-10кВ Л 21-06 частково 11:00-17:00 п-ць Ковальчук О.П с.Кисилин тракторна бригада.
с.Твердині Київстар,школа,мед.пункт. с.Твердині
3 ПЛ-0.4кВ Л-3 9:00-17:00 с.Затурці вул,Незалежності 8-52
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Гнідавська 1-23, 2-16,
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2 КТП-806 10:00 – 17:00 с. Княгининок провулок Соборний, вул. Соборна, 148-160
3 ПЛ 10 кВ 90 10:00 -17:00 с. Рованці (нова забудова біля р. Стир)
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
с. Хрипськ
2. 10:00-17:00
Молитовний будинок с.Полапи Цегельний завод ФОП Чепілова Галина Степанівна Школа с.Полапи. п-ць Костюк.УДППЗ"УКРПОШТА"М/П с.ПолапиФОП Дубій С.Ф. с Полапи
3. 10:00-17:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Вишнів
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ЦТП-1,АТС,Аптека
м.Нововолинськ: 15м-н буд. 2-12.
Ратнівський район
1. 09:30.- 16:00
с.Тур
2. 09:30 – 17:00
с.Видраниця
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-8
9:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-123
9:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-138
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
Старовижівський район
1 КТП-239. 10:00 - 16:00. с.Любохини вул:Гребля
2 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-16:00 Школа с.Рудня,лісгосп с.Сьомаки,мобільний Киівстар. с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки
Турійський район
1. 10:00-12:00
ФОП Дяк С.В.- торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Надрічна, Мисливська
2. 13:00-15:00
Школа №3, майстерня, котельня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП, «Автомістечко»,ФОП Орищук В.П.- тоговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Молодіжна, Жежків, Новоковельська, 9- Травня
3. 10:00-16:00
Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин, с.Мочулки
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Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 18:27