Без плаття та мобільного телефона: інтернет-шахраї «розвели» двох волинян





Про це повідомляють на сторінці



Заявниця, домовившись про покупку плаття, а заявник – купівлю мобільного телефону, сплатили кошти у сумі 2090 та 4000 гривень кожен. Однак після отримання грошового переводу «продавці» на зв’язок більше не виходили.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб причетних до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 грудня до місцевого відділу поліції звернулося двоє ковельчан, які повідомили, що їх ошукали під час інтернет-покупок.Про це повідомляють на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.Заявниця, домовившись про покупку плаття, а заявник – купівлю мобільного телефону, сплатили кошти у сумі 2090 та 4000 гривень кожен. Однак після отримання грошового переводу «продавці» на зв’язок більше не виходили.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб причетних до вчинення даного злочину.

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