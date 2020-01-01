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Без плаття та мобільного телефона: інтернет-шахраї «розвели» двох волинян

Без плаття та мобільного телефона: інтернет-шахраї «розвели» двох волинян
1 грудня до місцевого відділу поліції звернулося двоє ковельчан, які повідомили, що їх ошукали під час інтернет-покупок.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Заявниця, домовившись про покупку плаття, а заявник – купівлю мобільного телефону, сплатили кошти у сумі 2090 та 4000 гривень кожен. Однак після отримання грошового переводу «продавці» на зв’язок більше не виходили.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб причетних до вчинення даного злочину.

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Теги: шахраї, ковельчани, поліція
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