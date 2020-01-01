4 смерті і 308 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:32
За останню добу на Волині зареєстрували 308 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Нові випадки захворювання за минулу добу виявили:
м. Луцьк – 111,
м. Нововолинськ – 11,
Володимир-Волинський район – 54,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 10,
Камінь – Каширський район – 1,
Ківерцівський район – 12,
Ковельський район –34,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 4,
Любешівський район – 10,
Луцький район – 34,
Маневицький район – 4,
Рожищенський район – 5,
Турійський район – 5,
Шацький район –
Одужало за добу 446 осіб.
Летальних випадків — 4 (Володимир-Волинський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1).
Загалом, станом на 2 грудня в області зареєстрували 24791 випадок COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 1203 - у дітей та 2098 - у медичних працівників. Одужало 17189 осіб, з них 863 дитини та 1652 медичних працівники. 441 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 15 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 6464 (в т. ч. 130 летальних)
м. Нововолинськ – 1792 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2133 (в т. ч. 30 летальних)
Горохівський район – 966 (в т. ч. 20 летальних)
Іваничівський район – 555 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 878 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 2120 (в т. ч. 26 летальних)
Ковельський район – 2269 (в т. ч. 44 летальних)
Локачинський район – 405 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 606 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 854 (в т. ч. 12 летальних)
Луцький район – 2155 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1055 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 841 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 569 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 305 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 621 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 203 (в т. ч. 5 летальних)
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 110 190 осіб. За останню добу обстежили 1392 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 87 та приватними лабораторіями – 17.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Нові випадки захворювання за минулу добу виявили:
м. Луцьк – 111,
м. Нововолинськ – 11,
Володимир-Волинський район – 54,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 10,
Камінь – Каширський район – 1,
Ківерцівський район – 12,
Ковельський район –34,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 4,
Любешівський район – 10,
Луцький район – 34,
Маневицький район – 4,
Рожищенський район – 5,
Турійський район – 5,
Шацький район –
Одужало за добу 446 осіб.
Летальних випадків — 4 (Володимир-Волинський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1).
Загалом, станом на 2 грудня в області зареєстрували 24791 випадок COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 1203 - у дітей та 2098 - у медичних працівників. Одужало 17189 осіб, з них 863 дитини та 1652 медичних працівники. 441 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 15 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 6464 (в т. ч. 130 летальних)
м. Нововолинськ – 1792 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2133 (в т. ч. 30 летальних)
Горохівський район – 966 (в т. ч. 20 летальних)
Іваничівський район – 555 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 878 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 2120 (в т. ч. 26 летальних)
Ковельський район – 2269 (в т. ч. 44 летальних)
Локачинський район – 405 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 606 (в т. ч. 6 летальних)
Любешівський район – 854 (в т. ч. 12 летальних)
Луцький район – 2155 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1055 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 841 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 569 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 305 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 621 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 203 (в т. ч. 5 летальних)
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 110 190 осіб. За останню добу обстежили 1392 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 87 та приватними лабораторіями – 17.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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