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Волинянку, яка хотіла купити вишиті ікони через інтернет, «кинули» на гроші

Волинянку, яка хотіла купити вишиті ікони через інтернет, «кинули» на гроші
За добу аферисти ошукали волинян на майже 50 тисяч гривень.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначається, що придбав токарний станок за майже 20 тисяч гривень на одному із сайтів мешканець Маневицького району. Гроші перерахував через інтернет-банкінг фіктивному продавцю, з яким підтримував зв’язок у соцмережах. Проте ні товару, ні коштів назад громадянин не отримав.

Мешканка Любешівщини купувала у невідомої особи вишиті ікони. Жінка перерахувала 7 тисяч гривень шахраям через термінал самообслуговування. Куплених ікон громадянка не отримала.

Ковельчанина ошукали фіктивні представники служби безпеки банку. Зателефонувавши громадянину, вони вмовили його провести банківську операцію – через платіжну систему поповнити власний мобільний телефон. В результаті – кошти з мобільного рахунку чоловіка зникли, а це понад 5 тисяч гривень.

За всіма фактами шахрайств розпочато кримінальні провадження за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аферисти, ікони, шахраї
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