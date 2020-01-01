Волинянин, якого підозрюють у розбещенні неповнолітнього хлопця, постане перед судом

за розбещення неповнолітнього.



Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Слідство встановило, що раніше судимий за крадіжки чоловік 4 жовтня 2020 року, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.



Обвинувачений у скоєнні цих злочинів волинянин невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.



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