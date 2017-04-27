Рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років





Відповідний законопроєкт підтримали 309 народних депутатів на засіданні Верховної Ради 2 грудня, - пише



У пояснювальній записці до законопроєкту додається інформація від ВООЗ про те, що тютюнові вироби для електричного нагріву не є повністю безпечними, оскільки містять тютюн і викликають залежність. Метою закону є збереження життя та здоров'я дітей і побігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин до них.



Згідно з документом, заборона починає діяти від 1 січня 2021 року. Відтоді за продаж електронних сигарет та рідин до них неповнолітнім передбачається штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 - 13 600 грн). У повторного вчинення правопорушення, порушників штрафуватимуть вже від 800 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 13 600 до 23 800 гривень). Крім того, за повторне порушення правоохоронці можуть вилучити товар.



Відтепер, продавець матиме право вимагати від покупців документи, які підтверджують вік. Якщо їх не буде, продавати е-сигарети не можуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який заброняє продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років. Уперше за порушення штрафуватимуть до 13 600 гривень, а за повторне порушення доведеться сплатити до 23 800 гривень.Відповідний законопроєкт підтримали 309 народних депутатів на засіданні Верховної Ради 2 грудня, - пише ТСН. У пояснювальній записці до законопроєкту додається інформація від ВООЗ про те, що тютюнові вироби для електричного нагріву не є повністю безпечними, оскільки містять тютюн і викликають залежність. Метою закону є збереження життя та здоров'я дітей і побігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин до них.Згідно з документом, заборона починає діяти від 1 січня 2021 року. Відтоді за продаж електронних сигарет та рідин до них неповнолітнім передбачається штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 - 13 600 грн). У повторного вчинення правопорушення, порушників штрафуватимуть вже від 800 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 13 600 до 23 800 гривень). Крім того, за повторне порушення правоохоронці можуть вилучити товар.Відтепер, продавець матиме право вимагати від покупців документи, які підтверджують вік. Якщо їх не буде, продавати е-сигарети не можуть.

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