На будівництві в Польщі загинув українець
Сьогодні, 12:55
Громадянин України отримав несумісні з життям травми на будівництві у Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wroclaw.se.pl, нещасний випадок стався в місті Вроцлав у вівторок, 1 грудня.
Інформують, що чоловік працював на будівництві. Під час розвантаження матеріалів він упав з великої висоти і його причавило тяжкими металевими конструкціями.
На місце викликали медичний гелікоптер, однак це не допомогло врятувати життя потерпілому. Отримані травми виявилися несумісними з життям.
Поліція і прокуратура наразі розслідують причини, які призвели до загибелі чоловіка. Державна інспекція праці також перевірить, в яких умовах виконувалася робота.
Нагадаємо, нещодавно в Сілезькому воєводстві на будівництві загинув 59-річний громадянин України.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wroclaw.se.pl, нещасний випадок стався в місті Вроцлав у вівторок, 1 грудня.
Інформують, що чоловік працював на будівництві. Під час розвантаження матеріалів він упав з великої висоти і його причавило тяжкими металевими конструкціями.
На місце викликали медичний гелікоптер, однак це не допомогло врятувати життя потерпілому. Отримані травми виявилися несумісними з життям.
Поліція і прокуратура наразі розслідують причини, які призвели до загибелі чоловіка. Державна інспекція праці також перевірить, в яких умовах виконувалася робота.
Нагадаємо, нещодавно в Сілезькому воєводстві на будівництві загинув 59-річний громадянин України.
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