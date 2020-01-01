На будівництві в Польщі загинув українець





Як повідомляє



Інформують, що чоловік працював на будівництві. Під час розвантаження матеріалів він упав з великої висоти і його причавило тяжкими металевими конструкціями.



На місце викликали медичний гелікоптер, однак це не допомогло врятувати життя потерпілому. Отримані травми виявилися несумісними з життям.



Поліція і прокуратура наразі розслідують причини, які призвели до загибелі чоловіка. Державна інспекція праці також перевірить, в яких умовах виконувалася робота.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України отримав несумісні з життям травми на будівництві у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wroclaw.se.pl, нещасний випадок стався в місті Вроцлав у вівторок, 1 грудня.Інформують, що чоловік працював на будівництві. Під час розвантаження матеріалів він упав з великої висоти і його причавило тяжкими металевими конструкціями.На місце викликали медичний гелікоптер, однак це не допомогло врятувати життя потерпілому. Отримані травми виявилися несумісними з життям.Поліція і прокуратура наразі розслідують причини, які призвели до загибелі чоловіка. Державна інспекція праці також перевірить, в яких умовах виконувалася робота.Нагадаємо, нещодавно в Сілезькому воєводстві на будівництві загинув 59-річний громадянин України.

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