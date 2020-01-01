На Волині троє чоловіків крали щебінь із піском





Троє місцевих мешканців 1964, 1973, 1986 років народження за допомогою навантажувача та трактора з причепом намагалися викрасти більше двох тон суміші щебеню із піском, - інформує Управління поліції охорони у Волинській області.



Крадіжку виявив охоронник Управління поліції охорони Волинської області, який чергував на підприємстві та за допомогою тривожної кнопки викликав наряд групи реагування полії охорони.



Поліцейські затримали трьох чоловіків та їхню техніку. Затриманих разом із будівельною технікою передано слідчо-оперативній групі територіального відділу поліції. Відомості про крадіжку внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Будятичі Іваничівського району на об’єкті інфраструктури залізниці сталася крадіжка піску.Троє місцевих мешканців 1964, 1973, 1986 років народження за допомогою навантажувача та трактора з причепом намагалися викрасти більше двох тон суміші щебеню із піском, - інформує Управління поліції охорони у Волинській області.Крадіжку виявив охоронник Управління поліції охорони Волинської області, який чергував на підприємстві та за допомогою тривожної кнопки викликав наряд групи реагування полії охорони.Поліцейські затримали трьох чоловіків та їхню техніку. Затриманих разом із будівельною технікою передано слідчо-оперативній групі територіального відділу поліції. Відомості про крадіжку внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

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