На Волині скутерист злетів у кювет, водій – у лікарні





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 1 грудня, близько 17 години. Внаслідок аварії водій отримав численні ушкодження та травму голови. Чоловіка госпіталізували до Локачинської центральної районної лікарні.



Як відомо, постраждав 57-річний житель Турійського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Озютичі Локачинського району водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 1 грудня, близько 17 години. Внаслідок аварії водій отримав численні ушкодження та травму голови. Чоловіка госпіталізували до Локачинської центральної районної лікарні.Як відомо, постраждав 57-річний житель Турійського району.

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