На Волині скутерист злетів у кювет, водій – у лікарні
Сьогодні, 13:52
У селі Озютичі Локачинського району водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 1 грудня, близько 17 години. Внаслідок аварії водій отримав численні ушкодження та травму голови. Чоловіка госпіталізували до Локачинської центральної районної лікарні.
Як відомо, постраждав 57-річний житель Турійського району.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 1 грудня, близько 17 години. Внаслідок аварії водій отримав численні ушкодження та травму голови. Чоловіка госпіталізували до Локачинської центральної районної лікарні.
Як відомо, постраждав 57-річний житель Турійського району.
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