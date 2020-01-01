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На Волині скутерист злетів у кювет, водій – у лікарні

На Волині скутерист злетів у кювет, водій – у лікарні
У селі Озютичі Локачинського району водій скутера не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 1 грудня, близько 17 години. Внаслідок аварії водій отримав численні ушкодження та травму голови. Чоловіка госпіталізували до Локачинської центральної районної лікарні.

Як відомо, постраждав 57-річний житель Турійського району.

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Теги: скутерист, кювет
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