В Україні скасували карантин вихідного дня
Сьогодні, 14:06
Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, - передає УНІАН.
"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.
За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок".
"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.
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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, - передає УНІАН.
"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.
За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок".
"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.
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