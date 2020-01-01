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В Україні скасували карантин вихідного дня

В Україні скасували карантин вихідного дня
Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, - передає УНІАН.

"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.

За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок".

"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.


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Теги: карантин, Україна, коронавірус
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