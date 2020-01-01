В Україні скасували карантин вихідного дня





Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, - передає



"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.



За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок".



"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.Про це заявив прем'єр-міністрпід час засідання уряду, - передає УНІАН. "Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок"."Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.

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