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Родині сімейного лікаря з Волині, який помер від COVID-19, виплатять майже 220 тисяч гривень

Родині сімейного лікаря з Волині, який помер від COVID-19, виплатять майже 220 тисяч гривень
Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу у розмірі 219 700 гривень для родини лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Волині, який помер внаслідок профхвороби на COVID-19.

Допомогу перерахували 30 листопада. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів, - йдеться на сайті Фонду соціального страхування України.

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Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі гострого профзахворювання на COVID-19 для 23 родин.

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Теги: сімейний лікар, Волинь, кошти
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