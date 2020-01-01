Родині сімейного лікаря з Волині, який помер від COVID-19, виплатять майже 220 тисяч гривень
Сьогодні, 14:52
Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу у розмірі 219 700 гривень для родини лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Волині, який помер внаслідок профхвороби на COVID-19.
Допомогу перерахували 30 листопада. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів, - йдеться на сайті Фонду соціального страхування України.
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Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі гострого профзахворювання на COVID-19 для 23 родин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Родині лікаря з Волині, який помер від коронавірусу, перерахували майже 1,6 мільйона гривень
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Допомогу перерахували 30 листопада. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів, - йдеться на сайті Фонду соціального страхування України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лікарю з Волині, який перехворів на коронавірус і має інвалідність, призначили щомісячні виплати
Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі гострого профзахворювання на COVID-19 для 23 родин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Родині лікаря з Волині, який помер від коронавірусу, перерахували майже 1,6 мільйона гривень
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