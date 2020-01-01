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Хлопець з України, який працював у Польщі кур'єром, крав гроші з фірми

Хлопець з України, який працював у Польщі кур'єром, крав гроші з фірми
23-річний хлопець з України, який працював кур'єром у Варшаві, крав гроші у фірми.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mokotow.policja.waw.pl, українця, який працював кур’єром в одній із польських служб доставки, звинувачують у привласненні 6 тисяч злотих.

Схема була простою. Кур’єр вибирав такі посилки, за які клієнти платили при доставці готівкою. Він не фіксував у системі, хто саме забирає посилки, й власноруч доставляв їх за адресою. Одержані від отримувачів гроші не віддавав у касу, а забирав собі.

Будучи впевненим, що ніхто не здогадається, українець повторив такий трюк п’ять разів. Його спіймали “на гарячому”, коли він збирався вчинити злочин вже вшосте.

Хлопець зізнався у скоєному. Свою поведінку він виправдав складною життєвою ситуацією. Тепер йому загрожує до 5 років в’язниці.

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Теги: Польща, українець, кур'єр, гроші, крадіжка
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