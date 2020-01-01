ТОП-3 туристичних локацій на Волині від луцького мандрівника

Богдан Климчук назвав топ-3 місця на Волині, які, на його думку, точно варто відвідати.



Про них він розповів на



1. Кисилин



«Це стало відкриттям для мене. Біля Луцька, звідси годину їзди. Це супер круте село з неймовірно цікавим костелом. Дуже цікавий об’єкт, він не дуже менший ніж Собор святих Петра і Павла. Із чудесною історією», – розповідає мандрівник.



Це місце Богдан Климчук відвідав в рамках проекту «Волинська експедиція», де його турагенція була співорганізаторам. Мандрівник додає, що екскурсоводами в Кисилині були місцеві жителі, а ці люди горять власною справою, тому вийшло неймовірно цікаво.

Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії

2. Новий Загорів



«Саме там відбувався легендарний бій УПА з німцями, тобто локація хороша. Крім того люди, які про це розповідають і в яких горять очі – це в комплексі залишає дуже хороші враження», – ділиться Богдан Климчук.

Загорівський монастир

3. Олика



“Це селище внесене до Списку історичних населених місць України. Там знаходиться відомий Олицький замок, Колегіальний костел Святої Трійці, костел святих Петра і Павла та ініш пам’ятки державного та місцевого значення”.



Колегіальний костел Святої Трійці



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор туристичної агенції «Патріот», луцький мандрівникназвав топ-3 місця на Волині, які, на його думку, точно варто відвідати.Про них він розповів на "12 каналі" у програмі «Актуально».«Це стало відкриттям для мене. Біля Луцька, звідси годину їзди. Це супер круте село з неймовірно цікавим костелом. Дуже цікавий об’єкт, він не дуже менший ніж Собор святих Петра і Павла. Із чудесною історією», – розповідає мандрівник.Це місце Богдан Климчук відвідав в рамках проекту «Волинська експедиція», де його турагенція була співорганізаторам. Мандрівник додає, що екскурсоводами в Кисилині були місцеві жителі, а ці люди горять власною справою, тому вийшло неймовірно цікаво.«Саме там відбувався легендарний бій УПА з німцями, тобто локація хороша. Крім того люди, які про це розповідають і в яких горять очі – це в комплексі залишає дуже хороші враження», – ділиться Богдан Климчук.“Це селище внесене до Списку історичних населених місць України. Там знаходиться відомий Олицький замок, Колегіальний костел Святої Трійці, костел святих Петра і Павла та ініш пам’ятки державного та місцевого значення”.

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