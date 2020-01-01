ТОП-3 туристичних локацій на Волині від луцького мандрівника
Сьогодні, 15:35
Директор туристичної агенції «Патріот», луцький мандрівник Богдан Климчук назвав топ-3 місця на Волині, які, на його думку, точно варто відвідати.
Про них він розповів на "12 каналі" у програмі «Актуально».
1. Кисилин
«Це стало відкриттям для мене. Біля Луцька, звідси годину їзди. Це супер круте село з неймовірно цікавим костелом. Дуже цікавий об’єкт, він не дуже менший ніж Собор святих Петра і Павла. Із чудесною історією», – розповідає мандрівник.
Це місце Богдан Климчук відвідав в рамках проекту «Волинська експедиція», де його турагенція була співорганізаторам. Мандрівник додає, що екскурсоводами в Кисилині були місцеві жителі, а ці люди горять власною справою, тому вийшло неймовірно цікаво.
2. Новий Загорів
«Саме там відбувався легендарний бій УПА з німцями, тобто локація хороша. Крім того люди, які про це розповідають і в яких горять очі – це в комплексі залишає дуже хороші враження», – ділиться Богдан Климчук.
3. Олика
“Це селище внесене до Списку історичних населених місць України. Там знаходиться відомий Олицький замок, Колегіальний костел Святої Трійці, костел святих Петра і Павла та ініш пам’ятки державного та місцевого значення”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про них він розповів на "12 каналі" у програмі «Актуально».
1. Кисилин
«Це стало відкриттям для мене. Біля Луцька, звідси годину їзди. Це супер круте село з неймовірно цікавим костелом. Дуже цікавий об’єкт, він не дуже менший ніж Собор святих Петра і Павла. Із чудесною історією», – розповідає мандрівник.
Це місце Богдан Климчук відвідав в рамках проекту «Волинська експедиція», де його турагенція була співорганізаторам. Мандрівник додає, що екскурсоводами в Кисилині були місцеві жителі, а ці люди горять власною справою, тому вийшло неймовірно цікаво.
2. Новий Загорів
«Саме там відбувався легендарний бій УПА з німцями, тобто локація хороша. Крім того люди, які про це розповідають і в яких горять очі – це в комплексі залишає дуже хороші враження», – ділиться Богдан Климчук.
3. Олика
“Це селище внесене до Списку історичних населених місць України. Там знаходиться відомий Олицький замок, Колегіальний костел Святої Трійці, костел святих Петра і Павла та ініш пам’ятки державного та місцевого значення”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
У Луцьку патрульні перевіряли таксистів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
На Волині знайшли дідуся, який зник тиждень тому
Сьогодні, 16:06
ТОП-3 туристичних локацій на Волині від луцького мандрівника
Сьогодні, 15:35
Родині сімейного лікаря з Волині, який помер від COVID-19, виплатять майже 220 тисяч гривень
Сьогодні, 14:52
Це не те саме, що місце чи місцевість?
Чому вороже налаштовані проти західної латинської цивілізації люди так запопадливо мавпують латинізми у мові?