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ТОП-3 туристичних локацій на Волині від луцького мандрівника

ТОП-3 туристичних локацій на Волині від луцького мандрівника
Директор туристичної агенції «Патріот», луцький мандрівник Богдан Климчук назвав топ-3 місця на Волині, які, на його думку, точно варто відвідати.

Про них він розповів на "12 каналі" у програмі «Актуально».

1. Кисилин

«Це стало відкриттям для мене. Біля Луцька, звідси годину їзди. Це супер круте село з неймовірно цікавим костелом. Дуже цікавий об’єкт, він не дуже менший ніж Собор святих Петра і Павла. Із чудесною історією», – розповідає мандрівник.

Це місце Богдан Климчук відвідав в рамках проекту «Волинська експедиція», де його турагенція була співорганізаторам. Мандрівник додає, що екскурсоводами в Кисилині були місцеві жителі, а ці люди горять власною справою, тому вийшло неймовірно цікаво.
Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії
Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії

2. Новий Загорів

«Саме там відбувався легендарний бій УПА з німцями, тобто локація хороша. Крім того люди, які про це розповідають і в яких горять очі – це в комплексі залишає дуже хороші враження», – ділиться Богдан Климчук.
Загорівський монастир
Загорівський монастир

3. Олика

“Це селище внесене до Списку історичних населених місць України. Там знаходиться відомий Олицький замок, Колегіальний костел Святої Трійці, костел святих Петра і Павла та ініш пам’ятки державного та місцевого значення”.

Колегіальний костел Святої Трійці
Колегіальний костел Святої Трійці


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Теги: Волинь, туристичні локації
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Коментарі 1
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Що таке "локація"?
Це не те саме, що місце чи місцевість?
Чому вороже налаштовані проти західної латинської цивілізації люди так запопадливо мавпують латинізми у мові?
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