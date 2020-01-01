На Волині знайшли дідуся, який зник тиждень тому





Його донька, киянка, розповіла, що вже тиждень батько не виходить з нею на зв’язок, сусіди пенсіонера також не бачили, повідомляє



На пошуки чоловіка спрямували всі сили та засоби місцевої поліції. Поліцейські негайно вирушили за адресою проживання дідуся, там встановили, що він може перебувати у Ківерцях.



Громадянина поліцейські виявили на залізничному вокзалі районного центру, де він був вже декілька днів. Правоохоронці забрали пенсіонера у відділ, нагодували та зігріли його.



Нині чоловік перебуває з родичами. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про зникнення 63-річного мешканця одного з сіл Ківерцівського району до поліції надійшло вчора, 2 грудня, близько 20 години.Його донька, киянка, розповіла, що вже тиждень батько не виходить з нею на зв’язок, сусіди пенсіонера також не бачили, повідомляє сектор комунікації поліції Волині. На пошуки чоловіка спрямували всі сили та засоби місцевої поліції. Поліцейські негайно вирушили за адресою проживання дідуся, там встановили, що він може перебувати у Ківерцях.Громадянина поліцейські виявили на залізничному вокзалі районного центру, де він був вже декілька днів. Правоохоронці забрали пенсіонера у відділ, нагодували та зігріли його.Нині чоловік перебуває з родичами. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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