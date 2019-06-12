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Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці

Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці
На лаві підсудних за скоєння ДТП, яке привело до спричинення тілесних ушкоджень п’яти потерпілим середньої тяжкості та смерті двох людей постане 22-річний житель села Гаразджа.

Зазначається, що у вересні поточного року мешканець Луцького району, керуючи автомобілем марки Mercedes-Benz E 320, перевищивши швидкість у населеному пункті села Струмівка, наздогнав попутній автомобіль марки Mercedes Benz Vito 110, спричинивши зіткнення, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

В результаті ДТП постраждали шість пасажирів та водій автомобіля марки Mercedes Benz Vito 110. Серед пасажирів були 16-річний та 11-річний жителі Луцького району, які отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

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Невдовзі обвинувачений у вчиненні цього злочину постане перед судом.

За порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження, а також загибель кількох осіб, санкцією ч. 3 ст. 286 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.




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Теги: суд, аварія, Струмівка
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