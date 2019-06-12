Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці





Зазначається, що у вересні поточного року мешканець Луцького району, керуючи автомобілем марки Mercedes-Benz E 320, перевищивши швидкість у населеному пункті села Струмівка, наздогнав попутній автомобіль марки Mercedes Benz Vito 110, спричинивши зіткнення, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



В результаті ДТП постраждали шість пасажирів та водій автомобіля марки Mercedes Benz Vito 110. Серед пасажирів були 16-річний та 11-річний жителі Луцького району, які отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.



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Невдовзі обвинувачений у вчиненні цього злочину постане перед судом.



За порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження, а також загибель кількох осіб, санкцією ч. 3 ст. 286 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На лаві підсудних за скоєння ДТП , яке привело до спричинення тілесних ушкоджень п’яти потерпілим середньої тяжкості та смерті двох людей постане 22-річний житель села Гаразджа.Зазначається, що у вересні поточного року мешканець Луцького району, керуючи автомобілем марки Mercedes-Benz E 320, перевищивши швидкість у населеному пункті села Струмівка, наздогнав попутній автомобіль марки Mercedes Benz Vito 110, спричинивши зіткнення, - інформує пресслужба прокуратури Волині.В результаті ДТП постраждали шість пасажирів та водій автомобіля марки Mercedes Benz Vito 110. Серед пасажирів були 16-річний та 11-річний жителі Луцького району, які отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.Невдовзі обвинувачений у вчиненні цього злочину постане перед судом.За порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження, а також загибель кількох осіб, санкцією ч. 3 ст. 286 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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