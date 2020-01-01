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Жителям новоприєднаних до Луцька ОТГ почали видавати е-квитки

Жителям новоприєднаних до Луцька ОТГ почали видавати е-квитки
Жителям новоприєднаних до Луцька об'єднаних територіальних громад та Іванчівської сільської ради розпочали видавати електоронні квитки.

Про це йдеться на сайті мерії Луцька.

“У зв'язку із приєднанням Заборольської, Жидичинської, Княгининівської об'єднаних територіальних громад та Іванчицівської сільської ради до Луцької міської територіальної громади, на підставі рішень виконавчого комітету Луцької міської ради від 08.11.2019 № 711-1 «Про впорядкування видачі електронних квитків для пільгових категорій громадян у м. Луцьку», від 23.12.2019 №852-1 “Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (автобус, тролейбус) м. Луцька у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а) з 2 грудня розпочав видачу громадянам, які зареєстровані у населених пунктах новоприєднаних ОТГ, електронних квитків персоніфікованих, пільгових для проїзду у міському пасажирському транспорті (автобус, тролейбус)”.

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Теги: е-квиток, новоприєднанні громади, Луцьк
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