Знані гості і оберемки квітів: Ірину Вахович представили на посаді ректора ЛНТУ. ФОТО

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось

Оберемками квітів і десятками привітань оточилипід час так званої інавгурації на посаду ректорки Луцького національного технічного університету.Представлення відбулося 2 грудня в ЛНТУ відбулося під час урочистого засідання професорсько-викладацького та керівного складу університету. Зібралися тут, щоправда, не лише викладачі, а й священники, представники міської та обласної влади, посадовці, студенти та інші.Першим до слова вийшов декан машинобудівного факультету Луцького НТУ, який під час заходу виконував роль модератора та запрошував до трибуни для привітання.«Ірину Михайлівну шляхом голосування обрало практично 2/3 колективу університету. Відтепер вона має усі повноваження і можливості продовжити розвиток університету за тими напрямками, які задекларувала у своїй програмі і які, найголовніше, підтримав наш університет», – сказав Сергій Пустюльга і зачитав офіційний наказ міністра освіти і науки Українипро призначення.Згодом лунали гучні оплески і вже особисті привітання. «Ця жінка – наша колега, яку ми всі добре знаємо, і давайте вдумаємося, вона пройшла весь шлях: від студента, кандидата наук, доцента, доктора наук, професора, завідувача кафедри, декана факультету, доктора інституту, проректора, а нині настав новий етап її життя і новий етап життя університету», – сказав Сергій Пустюльга. Він не зміг оминути і той факт, що Ірина Вахович стала наразі єдиною жінкою в Україні, яка очолює вищий технічний навчальний заклад національного рівня.Новопризначена ректорка окремі слова вдячності висловила нині покійному багаторічному очільнику вишу, який, зі слів Ірини Михайлівни, завжди був для неї прикладом.«Повірте, це для мене особистий виклик і виклик серйозний. Як сказав Сергій Іванович, я буду єдиною жінкою, яка очолює технічний університет в Україні. Мала нагоду познайомитися із багатьма ректорами технічних університетів, тож зараз хочу, аби разом ми вразили потужними темпами розвитку і нашими перемогами. Я впевнена, що ми зможемо вразити всю Україну. Я йду з великими амбітними цілями перетворити наш університет в інноваційний полюс росту Волині. Я дуже вдячна, що ви йдете разом зі мною. Від сьогодні я не буду ділити вас на тих, хто голосував на мене, а хто не за мене, повірте, кожен з вас це – самодостатня особистість і заслуговує на комфортні, потужні, гарні умови роботи. Студенти заслуговують на комфортні умови навчання. Ми усі згуртовано мусимо виконати основну нашу місію – забезпечити високу якість технічної освіти на Волині. Для цього у нас є всі можливості і величезна підтримка. Я щиро дякую усьому колективу, дякую, який є зараз в залі, за 5 років які він віддавав і протягом яких віддано служив університету. Я сподіваюся, гарна доля буде очікувати в подальшому Петра Петровича особисто і він завжди тішитиметься результатами стрімкого розвитку університету на наступних 5 років і далі…».Далі Ірина Вахович озвучила декілька моментів щодо перших планів на посаді ректора, зокрема мова йшла про деякі інфраструктурні оновлення, вирішення питань щодо акредитації та проведення структурних змін, які «на часі».Після першого вступного слова Ірини Михайлівни мікрофон знову взяв Сергій Пустюльга та почав оголошувати усіх поважних гостей, які прийшли особисто привітати її з представленням, вони один за одним виходили на сцену, хто з квітами, хто з пакунками, а хто зі словами вітання і поцілунками.Митрополит Луцький і Волинськийвийшов із молитвою та жартами, згадав, що колись бажав Ірині Вахович «дві полоски», тепер, каже, не знає, що й бажати, тому наговорив усього та й побільше, аби і університету і ректорці було комфортно і натхненно працювати.Під час заходу відбулося підписання декількох меморандумів про співпрацю.Перший – із Волинською обласною радою, де донедавна Ірина Вахович і сама була очільницею, тепер же отримує слова привітання від новообраного керманичаГригорій Вікторович прийшов із великим оберемком білих троянд та нагородою «За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування Волині, активну депутатську діяльність та інноваційний підхід до реалізації повноважень обласної ради».«Стільки квітів, як від вас особисто я не отримувала на всьому шляху», – сказала Ірина Вахович Недопаду.Першою ж своєю відзнакою на посаді ректора – офіційною подякою, вона вирішила нагородити колишнього очільника закладу Петра Савчука.«Я дійсно гордий сьогодні, що наш університет має таку підтримку, я пишаюся нашим колективом, адже за ці 5 років, які ми пропрацювали разом, ми змогли або ж зберегти, або ж розвинути усе те, що створив Віктор Божидарнік. Ми дали фундамент, дали складові для подальшого розвитку університету», – сказав Петро Петрович.Луцький міський головапривітав не лише Ірину Вахович, але й усіх студентів та працівників із «новою сторінкою життя університету»: «Бажаю, насамперед, мудрості, сміливості і натхнення для прийняття тих рішень, які дійсно змінять життя університету на краще».