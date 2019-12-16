У Луцьку декільком будинкам відновили подачу гарячої води
Сьогодні, 17:10
Після завершення аварійно-відновлювальних робіт гарячу воду подали до 4 житлових будинків у Луцьку.
Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Після усунення витоку на мережах постачання гарячої води, вчора, 1 грудня, близько 16:00 відновили послугу для споживачів житлового будинку на вул. Мазепи, 49.
Сьогодні, 2 грудня, по обіді завершилися роботи з відновлення цілісності трубопроводів гарячого водопостачання на вул. Федорова. Відтак, послугу відновили мешканцям будинку №2.
Впродовж двох днів виконувалися роботи із заміни ділянок трубопроводів гарячого водопостачання в межах відновлення благоустрою прибудинкової території на просп. Відродження, 9. У зв’язку з цим вчора, 1 грудня, на період заміни ділянок зворотних трубопроводів, а також сьогодні, 2 грудня, на період заміни подавальних трубопроводів тимчасово припинили надання послуги з подачі гарячої води до житлових будинків на вул. Захарова, 12, 14. Нині послугу відновили.
Також інформують, що на сьогодні всі житлові будинки міста Луцька, що є абонентами ДКП «Луцьктепло», забезпечені послугами з постачання теплової енергії, з централізованого теплопостачання та з постачання гарячої води.
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Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Після усунення витоку на мережах постачання гарячої води, вчора, 1 грудня, близько 16:00 відновили послугу для споживачів житлового будинку на вул. Мазепи, 49.
Сьогодні, 2 грудня, по обіді завершилися роботи з відновлення цілісності трубопроводів гарячого водопостачання на вул. Федорова. Відтак, послугу відновили мешканцям будинку №2.
Впродовж двох днів виконувалися роботи із заміни ділянок трубопроводів гарячого водопостачання в межах відновлення благоустрою прибудинкової території на просп. Відродження, 9. У зв’язку з цим вчора, 1 грудня, на період заміни ділянок зворотних трубопроводів, а також сьогодні, 2 грудня, на період заміни подавальних трубопроводів тимчасово припинили надання послуги з подачі гарячої води до житлових будинків на вул. Захарова, 12, 14. Нині послугу відновили.
Також інформують, що на сьогодні всі житлові будинки міста Луцька, що є абонентами ДКП «Луцьктепло», забезпечені послугами з постачання теплової енергії, з централізованого теплопостачання та з постачання гарячої води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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