Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ





Про це йдеться на



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 11800 грн.) – 1 посада.



МОЛОДШОГО ІНСПЕКТОРА-КІНОЛОГА кінологічного центру ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 11700 грн.) – 1 посада.



ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 11700 грн.) – 1 посада.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 9800 грн.) – 4 посади:

- поліцейського відділення № 1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 2 посади;

- поліцейського відділення № 1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 2 посади.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 11300 грн.) – 4 посади:

- поліцейського СРПП Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада;

- поліцейського СРПП Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2 посади;

- поліцейського СРПП Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада.



СЛІДЧОГО ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 12500 грн.) – 4 посади:

- слідчого слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада;

- слідчого слідчого відділення Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада;

- слідчого слідчого відділення Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада;

- слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада.



У поліції пропонують:

- високу заробітну плату;

- щорічну оплачувану відпустку від 30 діб;

- перспективу кар’єрного росту;

- можливість підвищити освітній рівень;

- соціальне забезпечення згідно чинного законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;

- дружню команду;

- стабільну роботу.



Прийом онлайн-анкети та документів, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 03 по 22 грудня 2020 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00 щодня, окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та електронною адресою [email protected]



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1





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