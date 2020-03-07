Під Дніпром хлопець на зупинці влаштував імітацію самогубства





Про це на пресконференції в ІА "Мост-Днепр" повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, - пише



За його словами, хлопець порізав передпліччя і ліг на лавку. Руку він опустив так, щоб під ним було видно калюжу крові.



"Хлопець ліг на лавку, опустив травмовану руку, щоб кров стікала на землю, і закрив очі. Майбутній актор, напевно. Звичайно ж, перелякані перехожі викликали швидку допомогу. Коли бригада прибула, стало зрозуміло, що "самогубець" імітує несвідомий стан. Він був притомний, більш того, різані рани були поверхневими, пульс нормальний. Хлопцеві надали першу допомогу, наклали пов'язку і доправили до травмпункту. Там пацієнта оглянули і порадили звернутися до психіатра", - розповів Радій Шевченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нікополі 20-річний хлопець показово намагався скоїти суїцид. Він різав руки і непритомнів на зупинці громадського транспорта.Про це на пресконференції в ІА "Мост-Днепр" повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, - пише ТСН. За його словами, хлопець порізав передпліччя і ліг на лавку. Руку він опустив так, щоб під ним було видно калюжу крові."Хлопець ліг на лавку, опустив травмовану руку, щоб кров стікала на землю, і закрив очі. Майбутній актор, напевно. Звичайно ж, перелякані перехожі викликали швидку допомогу. Коли бригада прибула, стало зрозуміло, що "самогубець" імітує несвідомий стан. Він був притомний, більш того, різані рани були поверхневими, пульс нормальний. Хлопцеві надали першу допомогу, наклали пов'язку і доправили до травмпункту. Там пацієнта оглянули і порадили звернутися до психіатра", - розповів Радій Шевченко.

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