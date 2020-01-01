Волинські лікарі розповіли, чи ефективна консультація хворих на COVID-19 телефоном





Про це Наталія Скальська.



З її слів, чимало пацієнтів потрапляють у шпиталь з ускладненнями через самолікування (сімейний лікар консультував недужого лише телефоном).



Далі подають думки пацієнтів, представників сімейної медицини та обласного управління охорони здоров'я.



Волинянину Руслану Самостяну коронавірусну інфекцію підтвердили на восьмий день хвороби. До свого сімейного лікаря чоловік звернувся на третій день після появи симптомів.



На п’ятий день хвороби взяли мазки для ПЛР-тесту. Результати були готові в суботу, а повідомили Руслану їх аж у понеділок. "Сімейний сказав: "Лікуйтеся, шукайте, як можна вам буде одужати і все", - розповів волинянин.



Зрештою чоловіка госпіталізували до коронавірусного шпиталю при обласній клінічній лікарні. "Розпочати лікування коронавірусу потрібно було раніше", - каже лікар приймального відділення Юрій Винарчик, пацієнт вже потребує кисневої терапії.



Пацієнтів, які через самолікування чи зволікання сімейних лікарів затягнули з хворобою, у шпиталі багато, - розповіла медична директорка Наталія Скальська.



Зі слів лікарки, дистанційна робота сімейних лікарів малоефективна: "Для мене, як для лікаря з 30-річним стажем, не зрозуміло, як можна вести гострого інфекційного хворого і ні разу його не бачити, коли в нього динаміка захворювання, особливо з групи ризику, може змінюватися щодекілька годин".



Часто хворі підбирають препарати самі, просять порад в аптеці або шукають їх в інтернеті, каже Наталія Скальська.



Консультувати пацієнтів дистанційно сімейним лікарям дозволив Кабмін, - розповіли у Луцькому центрі первинної медичної допомоги. Там нині працює 37 сімейних лікарів. Обслуговують 46,5 тисяч лучан, які підписали з ними декларації. Навантаження в середньому по 1,5 тисячі пацієнтів на лікаря.



"Вироблено опитувальник, за яким ми запитуємо пацієнта його температуру, скарги: частоту дихання, пульс, тиск, втрата свідомості, запаморочення. Тоді визначаємося, чи це легка форма, середня, чи вже важка і потрібно госпіталізувати", - розповіла сімейна лікарка Валентина Берник.



В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, що сімейним лікарям небезпечно контактувати із недужими на коронавірус.



"Якщо захворіють усі лікарі й медсестри, не буде навіть кому надавати телефоном допомоги. Через день у нас відбуваються наради, навчання з сімейними лікарями", - каже тимчасова виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я ОДА Людмила Тимощук.



Первинну консультацію пацієнтові з діагнозом "коронавірус" і перші поради лікування надають також в цілодобовому кол-центрі швидкої допомоги або в центрі громадського здоров’я, каже Людмила Тимощук. За потреби до хворого виїздить бригада швидкої. Таких у Луцьку - чотири.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зі збільшенням кількості інфікованих на COVID-19 почастішали випадки скарг на роботу сімейних лікарів.Про це "Суспільному" розповіла медична директорка шпиталю для хворих на коронавірусЗ її слів, чимало пацієнтів потрапляють у шпиталь з ускладненнями через самолікування (сімейний лікар консультував недужого лише телефоном).Далі подають думки пацієнтів, представників сімейної медицини та обласного управління охорони здоров'я.Волинянинукоронавірусну інфекцію підтвердили на восьмий день хвороби. До свого сімейного лікаря чоловік звернувся на третій день після появи симптомів.На п’ятий день хвороби взяли мазки для ПЛР-тесту. Результати були готові в суботу, а повідомили Руслану їх аж у понеділок. "Сімейний сказав: "Лікуйтеся, шукайте, як можна вам буде одужати і все", - розповів волинянин.Зрештою чоловіка госпіталізували до коронавірусного шпиталю при обласній клінічній лікарні. "Розпочати лікування коронавірусу потрібно було раніше", - каже лікар приймального відділення, пацієнт вже потребує кисневої терапії.Пацієнтів, які через самолікування чи зволікання сімейних лікарів затягнули з хворобою, у шпиталі багато, - розповіла медична директорка Наталія Скальська.Зі слів лікарки, дистанційна робота сімейних лікарів малоефективна: "Для мене, як для лікаря з 30-річним стажем, не зрозуміло, як можна вести гострого інфекційного хворого і ні разу його не бачити, коли в нього динаміка захворювання, особливо з групи ризику, може змінюватися щодекілька годин".Часто хворі підбирають препарати самі, просять порад в аптеці або шукають їх в інтернеті, каже Наталія Скальська.Консультувати пацієнтів дистанційно сімейним лікарям дозволив Кабмін, - розповіли у Луцькому центрі первинної медичної допомоги. Там нині працює 37 сімейних лікарів. Обслуговують 46,5 тисяч лучан, які підписали з ними декларації. Навантаження в середньому по 1,5 тисячі пацієнтів на лікаря."Вироблено опитувальник, за яким ми запитуємо пацієнта його температуру, скарги: частоту дихання, пульс, тиск, втрата свідомості, запаморочення. Тоді визначаємося, чи це легка форма, середня, чи вже важка і потрібно госпіталізувати", - розповіла сімейна лікарка Валентина Берник.В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, що сімейним лікарям небезпечно контактувати із недужими на коронавірус."Якщо захворіють усі лікарі й медсестри, не буде навіть кому надавати телефоном допомоги. Через день у нас відбуваються наради, навчання з сімейними лікарями", - каже тимчасова виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я ОДА ЛПервинну консультацію пацієнтові з діагнозом "коронавірус" і перші поради лікування надають також в цілодобовому кол-центрі швидкої допомоги або в центрі громадського здоров’я, каже Людмила Тимощук. За потреби до хворого виїздить бригада швидкої. Таких у Луцьку - чотири.

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