вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА

Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА
Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА оприлюднила список спортсменів, які увійшли до її складу на 2021 рік. Серед них – волиняни, брати Юрій та Іван Пасичі із села Деревок Любешівського району.

Про це передає Любешівська газета "Нове життя".

Так, як повідомляє спортивний клуб «Воїн», у якому тренуються хлопці, загалом у збірній з ММА - понад 80 хлопців та дівчат з усієї України. Серед них - семеро «воїнів»: Місюк Андрій, Солтан Велієв, Ковальський Вадим, Лабудяк Богдан, Пасич Іван, Пасич Юрій, Чайковський Максим.

Крім того, у національній збірній з ММА є ще один волинянин - спортсмен клубу Garda Дмитро Ковальчук.

Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волиняни, збірна Україна 2021, змішані єдиноборства, ММА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 грудня
Сьогодні, 19:00
На дорозі Київ-Ковель бус з пасажирами злетів у кювет та перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 18:57
Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 18:27
Волинські лікарі розповіли, чи ефективна консультація хворих на COVID-19 телефоном
Сьогодні, 18:00
Під Дніпром хлопець на зупинці влаштував імітацію самогубства
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА
17 березень, 2019, 12:53
Турнір зі змішаних єдиноборств у Луцькому замку: відеозвіт від Богдана Коваля Турнір зі змішаних єдиноборств у Луцькому замку: відеозвіт від Богдана Коваля
26 червень, 2017, 21:32
Турнір зі змішаних єдиноборств у Луцькому замку: як це було Турнір зі змішаних єдиноборств у Луцькому замку: як це було
26 червень, 2017, 14:50
«Воїни Любарта»: бої «без правил» у Луцьку «Воїни Любарта»: бої «без правил» у Луцьку
26 червень, 2017, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:19
 0
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
На дорозі Київ-Ковель бус з пасажирами злетів у кювет та перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 18:57
 0
Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 18:27
 0
Волинські лікарі розповіли, чи ефективна консультація хворих на COVID-19 телефоном
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8