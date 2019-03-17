Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА

Юрій та Іван Пасичі із села Деревок Любешівського району.



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Так, як повідомляє спортивний клуб «Воїн», у якому тренуються хлопці, загалом у збірній з ММА - понад 80 хлопців та дівчат з усієї України. Серед них - семеро «воїнів»: Місюк Андрій, Солтан Велієв, Ковальський Вадим, Лабудяк Богдан, Пасич Іван, Пасич Юрій, Чайковський Максим.



Крім того, у національній збірній з ММА є ще один волинянин - спортсмен клубу Garda Дмитро Ковальчук.





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Так, як повідомляє спортивний клуб «Воїн», у якому тренуються хлопці, загалом у збірній з ММА - понад 80 хлопців та дівчат з усієї України. Серед них - семеро «воїнів»:Крім того, у національній збірній з ММА є ще один волинянин - спортсмен клубу Garda

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