Волиняни увійшли до збірної України зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 18:27
Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА оприлюднила список спортсменів, які увійшли до її складу на 2021 рік. Серед них – волиняни, брати Юрій та Іван Пасичі із села Деревок Любешівського району.
Про це передає Любешівська газета "Нове життя".
Так, як повідомляє спортивний клуб «Воїн», у якому тренуються хлопці, загалом у збірній з ММА - понад 80 хлопців та дівчат з усієї України. Серед них - семеро «воїнів»: Місюк Андрій, Солтан Велієв, Ковальський Вадим, Лабудяк Богдан, Пасич Іван, Пасич Юрій, Чайковський Максим.
Крім того, у національній збірній з ММА є ще один волинянин - спортсмен клубу Garda Дмитро Ковальчук.
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Про це передає Любешівська газета "Нове життя".
Так, як повідомляє спортивний клуб «Воїн», у якому тренуються хлопці, загалом у збірній з ММА - понад 80 хлопців та дівчат з усієї України. Серед них - семеро «воїнів»: Місюк Андрій, Солтан Велієв, Ковальський Вадим, Лабудяк Богдан, Пасич Іван, Пасич Юрій, Чайковський Максим.
Крім того, у національній збірній з ММА є ще один волинянин - спортсмен клубу Garda Дмитро Ковальчук.
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