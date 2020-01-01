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Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні

Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні
Проєкт "Помічник патрульного", який на Волині реалізують патрульні поліцейські спільно з ГО "Молодіжна платформа Волині" та Волинською обласною бібліотекою для юнацтва, визнали одним із кращих в Україні.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

1 грудня в Києві відбулося нагородження переможців конкурсу "Найкращі практики молодіжної роботи — 2020". Зі 146 практик з молодіжної роботи України проєкт волинських поліцейських потрапив у ТОП-10.
Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні
Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні

Як відомо, що під час реалізації інтенсивного та цікавого проєкту, учні луцької школи №17 відвідали ряд тренінгів та занять з інспекторами, вивчили, як варто діяти в конкретних ситуаціях, проводили уроки для менших школярів, побували на екскурсії в управлінні та познайомилися з керівництвом.

Поліцейські відділу зв’язків з громадськістю та партнери проєкту кілька місяців активно й наполегливо працювали зі школярами, у результаті чого вдалося підготувати справжній кадровий резерв — помічників патрульних.

Зауважимо, що й самі поліцейські перед стартом проєкту стали сертифікованими фахівцями у сфері роботи з молоддю.
Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні

"Щиро радіємо, що нашу роботу високо оцінили не тільки учні, які стали помічниками патрульних, а й експертна комісія конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні — 2020 та дякуємо партнерам", - йдеться на сторінці патрульних.

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Теги: Волинь, поліція
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