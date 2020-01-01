На дорозі Київ-Ковель бус з пасажирами злетів у кювет та перевернувся. ФОТО





Повідомлення про ДТП на спецлінію "101" надійшло 2 грудня о 10:20,



На місце виклику направили чергове відділення рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Рокитне.



Прибувши до місця пригоди, рятувальники встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перевернувся. В результаті ДТП водія та двох пасажирів з легкими травмами госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги Рокитнівської ЦРЛ, ще шість пасажирів ушкоджень не отримали.



Бійці ДСНС відключили клеми з акумуляторів авто та обстежили, чи немає розливу паливо-мастильних матеріалів, що може призвести до загоряння, та за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль з кювету.



Наразі усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучали одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Ковель поблизу села Кисоричі Рокитнівського району мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся.Повідомлення про ДТП на спецлінію "101" надійшло 2 грудня о 10:20, інформують на сайті ДСНС у Рівненській області.На місце виклику направили чергове відділення рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Рокитне.Прибувши до місця пригоди, рятувальники встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перевернувся. В результаті ДТП водія та двох пасажирів з легкими травмами госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги Рокитнівської ЦРЛ, ще шість пасажирів ушкоджень не отримали.Бійці ДСНС відключили клеми з акумуляторів авто та обстежили, чи немає розливу паливо-мастильних матеріалів, що може призвести до загоряння, та за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль з кювету.Наразі усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучали одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників.

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