На дорозі Київ-Ковель бус з пасажирами злетів у кювет та перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 18:57
На автодорозі Київ-Ковель поблизу села Кисоричі Рокитнівського району мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся.
Повідомлення про ДТП на спецлінію "101" надійшло 2 грудня о 10:20, інформують на сайті ДСНС у Рівненській області.
На місце виклику направили чергове відділення рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Рокитне.
Прибувши до місця пригоди, рятувальники встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перевернувся. В результаті ДТП водія та двох пасажирів з легкими травмами госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги Рокитнівської ЦРЛ, ще шість пасажирів ушкоджень не отримали.
Бійці ДСНС відключили клеми з акумуляторів авто та обстежили, чи немає розливу паливо-мастильних матеріалів, що може призвести до загоряння, та за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль з кювету.
Наразі усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучали одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників.
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Повідомлення про ДТП на спецлінію "101" надійшло 2 грудня о 10:20, інформують на сайті ДСНС у Рівненській області.
На місце виклику направили чергове відділення рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Рокитне.
Прибувши до місця пригоди, рятувальники встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перевернувся. В результаті ДТП водія та двох пасажирів з легкими травмами госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги Рокитнівської ЦРЛ, ще шість пасажирів ушкоджень не отримали.
Бійці ДСНС відключили клеми з акумуляторів авто та обстежили, чи немає розливу паливо-мастильних матеріалів, що може призвести до загоряння, та за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль з кювету.
Наразі усі обставини події встановлює поліція. До надання допомоги залучали одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників.
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