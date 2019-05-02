вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО

Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО
Військовому 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підполковнику Василю Рясику вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це повідомляють на сторінці волинської бригади у фейсбуці.

"Сьогодні наш побратим підполковник Василь Рясик отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Високу державну нагороду йому вручив командувач військ оперативного командування "Захід" Герой України генерал-майор Сергій Шаптала", - йдеться у дописі.

Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО
Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинська бригада, орден, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 грудня
Сьогодні, 20:01
Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 19:43
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:19
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
02 травень, 2019, 11:17
На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий
25 листопад, 10:34
На Сході загинув військовий з Рівного На Сході загинув військовий з Рівного
24 листопад, 17:26
Волинського військовослужбовця нагородили орденом «За мужність». ФОТО Волинського військовослужбовця нагородили орденом «За мужність». ФОТО
21 листопад, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
Сьогодні, 20:37
 0
Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 20:13
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 грудня
Сьогодні, 20:01
 0
Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8