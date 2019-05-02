Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО

Василю Рясику вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



Про це повідомляють на сторінці волинської бригади у фейсбуці.



"Сьогодні наш побратим підполковник Василь Рясик отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Високу державну нагороду йому вручив командувач військ оперативного командування "Захід" Герой України генерал-майор Сергій Шаптала", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовому 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підполковникувручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Про це повідомляють на сторінці волинської бригади у фейсбуці."Сьогодні наш побратим підполковник Василь Рясик отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Високу державну нагороду йому вручив командувач військ оперативного командування "Захід" Герой України генерал-майор", - йдеться у дописі.

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