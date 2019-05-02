Військовий волинської бригади отримав високу державну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 19:43
Військовому 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підполковнику Василю Рясику вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Про це повідомляють на сторінці волинської бригади у фейсбуці.
"Сьогодні наш побратим підполковник Василь Рясик отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Високу державну нагороду йому вручив командувач військ оперативного командування "Захід" Герой України генерал-майор Сергій Шаптала", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці волинської бригади у фейсбуці.
"Сьогодні наш побратим підполковник Василь Рясик отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Високу державну нагороду йому вручив командувач військ оперативного командування "Захід" Герой України генерал-майор Сергій Шаптала", - йдеться у дописі.
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