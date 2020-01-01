У Нововолинську ветеринар і волонтери стерилізують безпритульних тварин. ФОТО

Руслан Романишин займаються у Нововолинську стерилізацією безпритульних тварин, аби попередити збільшення їх кількості на вулицях міста.



Користуючись нагодою, група небайдужих нововолинців подала проєкт громадського бюджету, аби за кошти міської казни втілювати свою ініціативу, - пише



Та займаються цією роботою зоозахисники не перший рік, адже у Нововолинську гостро стоїть проблема великої кількості безпритульних тварин. Попередня влада не надто переймалася цієї проблемою.



Нововолинський лікар-ветеринар Руслан Романишин розповів, що за орієнтовними підрахунками у Нововолинській ОТГ – до 2 тисяч безпритульних котів та в межах 1300 собак. Вже протягом року у власній ветеринарній клініці він двічі на тиждень безкоштовно стерилізує безпритульних тварин, яких приносять йому волонтери та небайдужі мешканці Нововолинська.



Ветеринар розповідає, що за останній час зроблено немало роботи: простерилізували кішок, які живуть у будиночку біля ТРЦ “Форест”, на повороті колишньої шахти №3 поставили хатинку для бездомних тварин, простерилізували двох собак. Такі ж процедури провели з 12-ма кішками, які живуть біля ринку та в дворах міста.



Зоозахисники сподіваються на підтримку місцевої влади. Для початку, вирішили подати проєкт на бюджет участі.



“Притулку або ветиринарно-стерилізаційного центру з адопцією у місті немає. Ринкова вартість стерилізації кішки коливається у межах від 400 до 600 грн. Часто для опікунів, пенсіонерів та малозабезпечених верств населення ці кошти є не під силу. Тому їх нестерилізовані власні тварини та тварини-безхатьки є стабільним джерелом поповнення популяції незатребуваних безпритульних тварин. Це питання потребує негайного вирішення, адже, наприклад, кицька всього за рік часу може дати до трьох приплодів по шість кошенят. А, фактично, у місті під кожним будинком проживають по декілька тварин-безхатьок. Голодні та хворі тварини, не з власної волі, наповнюють наші вулиці, що відображається на санітарно-епідеміологічній та епізоотичній ситуації, а також на естетичному вигляді міста№, – розповідають про свій громадський проєкт ініціатори.







Стерилізація є цивілізованим і ефективним методом регулювання чисельності домашніх та вуличних тварин, яка прямо впливає на кількість безхатьок. Стерилізація дозволить попередити збільшення популяції котів та собак і тим самим покращить санітарно-епідеміологічну та епізоотичну ситуацію, а також естетичний вигляд міста. За проектні кошти (50 тисяч гривень) планується стерилізувати 75 собак та 105 кішок.



Проголосувати за проєкт можна на сайті Нововолинської міської «Стерилізація та вакцинація собак та котів у м. Нововолинську для попередження збільшення популяції тварин-безхатьків на вулицях міста».



Для участі у проєкті члени ГО «Дім 4лапим» будуть приймати запити на стерилізацію по телефону або із засобів масової комунікації (профільні ФБ сторінки «Дім 4лапим», «Коти Нововолинськ Загублено Знайдено Прилаштування Перетримка»).



Також запис на стерилізацію можна буде здійснити у клініці «Ветеринарна допомога» за адресою вулиці Гагаріна, 4. Для статистичного підрахунку та контролю роботи в клініці є журнал «Стерилізація тварин», куди будуть вноситись дані щодо проведених стерилізацій. Стерилізованих собак будуть маркувати кліпсами на вуха. Разом з тим планується проведення роз’яснювальної роботи кураторами щодо доцільності, ефективності та необхідності стерилізації тварин.



Ветеринар Руслан Романишин розповідає, що готові на постійній основі стерилізувати безхатніх тварин у Нововолинську, та це потребуватиме подальшого фінансування з бюджету міста.







Зазначимо, що відловом та стерилізацією тварин у Нововолинську вже не один рік займаються не місцеві громадські організації. Зокрема – сумнівна ГО – «Порятунок чотирилапих». Саме вона виграє усі тендери у Нововолинську останніми роками. Заснувала та до нині очолює громадську організацію одіозна Дана Новарчук – ексдиректорка КП «Ласка» з Луцька. Про жінку неодноразово писали у соціальних мережах та ЗМІ громадські активісти, заявляючи про її сумнівну діяльність.



За півтора роки попередня влада Нововолинська витратила з місцевого бюджету понад 300 тисяч гривень на відлов та стерилізацію безпритульних тварин.

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