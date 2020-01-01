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Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*

Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
У ЖК “Струмочок” тривають роботи відразу на кількох об'єктах. Завершується будівництво 8 котеджів, стрімкими темпами виростають один за одним 7 секцій таунхаусів, а також готують фундамент для багатоповерхівок ЖК “Амстердам”.

Про це йдеться на сайті будівельної компанії.

Звернають увагук, вільного житла у “Струмочку” - все менше. Залишилося тільки три таунхауси “Класичні” (135,14 м2) та один котедж (156 м2).

На будмайданчику ЖК “Струмочок” відбуваються наступні роботи:

Таунхауси:
1 секція - тривають роботи з благоустрою, прокладають внутрішні електромережі.
2 секція - підготовка до робіт з благоустрою, влаштування парапетів і водостічних систем.
3 секція - тривають фасадні роботи, завершили облаштовувати зовнішні каналізацію та вотопостачання.
4 секція - розпочали облаштування зовнішніх мереж (вода та каналізація), встановили вхідні двері.
5 та 6 секції - завершили цегляну кладку.
7 секція - розпочали цегляну кладку.⠀
Котеджі:
Прокладають зовнішні мережі електропостачанння.
Продовжують монтаж вхідних дверей.
ЖК "Амстердам":
Тривають фундаментні роботи.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Струмочок, фотозвіт
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