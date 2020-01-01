Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus





Про це повідомляє Інформаційне агентствоОльги Бузулук.



Заявник в обідню пору повідомив поліції, що в нього викрали автомобіль.



Як зазначають, автівку ще шукають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, 2 грудня, викрали Lexus. На в‘їздах-виїздах з міста ввели план перехоплення.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на коментар речниці ГУНП у Волинській областіЗаявник в обідню пору повідомив поліції, що в нього викрали автомобіль.Як зазначають, автівку ще шукають.

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