вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus

Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus
У Луцьку, 2 грудня, викрали Lexus. На в‘їздах-виїздах з міста ввели план перехоплення.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на коментар речниці ГУНП у Волинській області Ольги Бузулук.

Заявник в обідню пору повідомив поліції, що в нього викрали автомобіль.

Як зазначають, автівку ще шукають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, поліція, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А камери?
Камери по місту і на виїздах?
Нема ізображенія?))))
Відповісти
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську ветеринар і волонтери стерилізують безпритульних тварин. ФОТО
Сьогодні, 22:15
Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні
Сьогодні, 21:57
Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus
Сьогодні, 21:17
У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
Сьогодні, 20:37
Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 20:13
Схожі новини
У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка
26 жовтень, 12:50
У Луцьку чоловік обікрав офіс У Луцьку чоловік обікрав офіс
03 червень, 16:27
Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ
27 січень, 21:25
На Волині чоловік викрав інструменти із гаража односельчанина На Волині чоловік викрав інструменти із гаража односельчанина
23 січень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську ветеринар і волонтери стерилізують безпритульних тварин. ФОТО
Сьогодні, 22:15
 0
Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні
Сьогодні, 21:57
 0
Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus
Сьогодні, 21:17
 0
У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
Сьогодні, 20:37
 0
Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 20:13
 0
Медіа
відео
1/8