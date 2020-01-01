Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus
Сьогодні, 21:17
У Луцьку, 2 грудня, викрали Lexus. На в‘їздах-виїздах з міста ввели план перехоплення.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на коментар речниці ГУНП у Волинській області Ольги Бузулук.
Заявник в обідню пору повідомив поліції, що в нього викрали автомобіль.
Як зазначають, автівку ще шукають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на коментар речниці ГУНП у Волинській області Ольги Бузулук.
Заявник в обідню пору повідомив поліції, що в нього викрали автомобіль.
Як зазначають, автівку ще шукають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
Проєкт волинських патрульних — серед найкращих в Україні
Сьогодні, 21:57
Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus
Сьогодні, 21:17
Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 20:13
Камери по місту і на виїздах?
Нема ізображенія?))))