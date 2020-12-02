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На коронавірус перехворіли 3% українців

На коронавірус перехворіли 3% українців
В Україні на коронавірус перехворіло близько 3% населення.

Таку оцінку Центру громадського здоров'я озвучила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю виданню Телеграф, - пише Слово і діло.

«За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, ковідом вже перехворіло близько 3% населення України», - сказала Микичак.

Вона уточнила, що близько 20% пацієнтів поступають в стаціонари з ускладненнями, тому лікування триває довго, перебіг хвороби складно прогнозований. Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікування, але й респіраторної підтримки киснем, вимагають особливого тривалого догляду.

Микичак зазначила, що зараз спостерігається прогресивне зростання, яке накладається на зростання сезонної захворюваності респіраторними інфекціями.

Також заступник міністра повідомила, що за час пандемії від коронавірусу померли 327 медиків з 35707 хворих.

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Теги: коронавірус, Україна, МОЗ
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Коментарі 3
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А майданітом головного мозку скільки?
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А майданітом головного мозку скільки?
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3 відсотки хіба ще не перехворіли.
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