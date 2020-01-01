вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ВООЗ посилила правила носіння масок

ВООЗ посилила правила носіння масок
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила рішення про посилення правил носіння медичних масок під час пандемії CОVID-19.

Тепер маски рекомендують носити не лише в громадських приміщеннях, - про це повідомляє Канал24.

У ВООЗ також назвали умови, носіння масок, зокрема її слід обов'язково одягнути, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр.

ВООЗ рекомендує людям носити маски:

на робочих місцях і в школах, якщо відсутня належна вентиляція;
на відкритому повітрі, якщо неможливо підтримувати фізичне дистанціювання;
навіть у добре вентильованому приміщенні, якщо в ньому неможливо дотримуватися дистанції.

Оновлені правила актуальні для дорослих і дітей старше 12 років. Групи ризику, в тому числі й літні люди, теж повинні носити маску, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.

ВООЗ не рекомендує носити маски дітям до 5 років. А діти у віці від 6 до 11 років повинні мати маску в залежності від уміння поводитися з нею і з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс зазначила, що ці рекомендації були одними з найбільших змін у керівництві з носіння масок ВООЗ із червня.

До слова, в Україні діють штрафи за неносіння масок у громадських приміщеннях та транспорті, 6 листопада Рада прийняла відповідний закон. Розмір штрафів становить від 170 до 255 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВООЗ, коронавірус, маски
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВООЗ посилила правила носіння масок
Сьогодні, 07:35
61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
Волинська бібліотека виграла грант від Євросоюзу
Сьогодні, 05:27
З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову
Сьогодні, 04:23
Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
У ВООЗ повідомили, коли вщухне пандемія COVID-19 У ВООЗ повідомили, коли вщухне пандемія COVID-19
09 листопад, 23:34
ВООЗ повідомила про рекордні понад 505 тисяч нових випадків COVID-19 у світі впродовж доби ВООЗ повідомила про рекордні понад 505 тисяч нових випадків COVID-19 у світі впродовж доби
31 жовтень, 01:15
Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ
27 жовтень, 01:34
Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року, – ВООЗ Вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року, – ВООЗ
07 жовтень, 00:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВООЗ посилила правила носіння масок
Сьогодні, 07:35
 0
61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
 0
Волинська бібліотека виграла грант від Євросоюзу
Сьогодні, 05:27
 0
З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову
Сьогодні, 04:23
 0
Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8