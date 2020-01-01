ВООЗ посилила правила носіння масок
Сьогодні, 07:35
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила рішення про посилення правил носіння медичних масок під час пандемії CОVID-19.
Тепер маски рекомендують носити не лише в громадських приміщеннях, - про це повідомляє Канал24.
У ВООЗ також назвали умови, носіння масок, зокрема її слід обов'язково одягнути, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр.
ВООЗ рекомендує людям носити маски:
на робочих місцях і в школах, якщо відсутня належна вентиляція;
на відкритому повітрі, якщо неможливо підтримувати фізичне дистанціювання;
навіть у добре вентильованому приміщенні, якщо в ньому неможливо дотримуватися дистанції.
Оновлені правила актуальні для дорослих і дітей старше 12 років. Групи ризику, в тому числі й літні люди, теж повинні носити маску, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.
ВООЗ не рекомендує носити маски дітям до 5 років. А діти у віці від 6 до 11 років повинні мати маску в залежності від уміння поводитися з нею і з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс зазначила, що ці рекомендації були одними з найбільших змін у керівництві з носіння масок ВООЗ із червня.
До слова, в Україні діють штрафи за неносіння масок у громадських приміщеннях та транспорті, 6 листопада Рада прийняла відповідний закон. Розмір штрафів становить від 170 до 255 гривень.
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Тепер маски рекомендують носити не лише в громадських приміщеннях, - про це повідомляє Канал24.
У ВООЗ також назвали умови, носіння масок, зокрема її слід обов'язково одягнути, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр.
ВООЗ рекомендує людям носити маски:
на робочих місцях і в школах, якщо відсутня належна вентиляція;
на відкритому повітрі, якщо неможливо підтримувати фізичне дистанціювання;
навіть у добре вентильованому приміщенні, якщо в ньому неможливо дотримуватися дистанції.
Оновлені правила актуальні для дорослих і дітей старше 12 років. Групи ризику, в тому числі й літні люди, теж повинні носити маску, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.
ВООЗ не рекомендує носити маски дітям до 5 років. А діти у віці від 6 до 11 років повинні мати маску в залежності від уміння поводитися з нею і з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс зазначила, що ці рекомендації були одними з найбільших змін у керівництві з носіння масок ВООЗ із червня.
До слова, в Україні діють штрафи за неносіння масок у громадських приміщеннях та транспорті, 6 листопада Рада прийняла відповідний закон. Розмір штрафів становить від 170 до 255 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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