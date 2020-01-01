ВООЗ посилила правила носіння масок





Тепер маски рекомендують носити не лише в громадських приміщеннях, - про це повідомляє



У ВООЗ також назвали умови, носіння масок, зокрема її слід обов'язково одягнути, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр.



ВООЗ рекомендує людям носити маски:



на робочих місцях і в школах, якщо відсутня належна вентиляція;

на відкритому повітрі, якщо неможливо підтримувати фізичне дистанціювання;

навіть у добре вентильованому приміщенні, якщо в ньому неможливо дотримуватися дистанції.



Оновлені правила актуальні для дорослих і дітей старше 12 років. Групи ризику, в тому числі й літні люди, теж повинні носити маску, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.



ВООЗ не рекомендує носити маски дітям до 5 років. А діти у віці від 6 до 11 років повинні мати маску в залежності від уміння поводитися з нею і з урахуванням епідеміологічної ситуації.



Прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс зазначила, що ці рекомендації були одними з найбільших змін у керівництві з носіння масок ВООЗ із червня.



До слова, в Україні діють штрафи за неносіння масок у громадських приміщеннях та транспорті, 6 листопада Рада прийняла відповідний закон. Розмір штрафів становить від 170 до 255 гривень.

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