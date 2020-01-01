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«Три кімнати щастя» за зниженою ціною: у ЖК «Супернова» стартувала акція*

«Три кімнати щастя» за зниженою ціною: у ЖК «Супернова» стартувала акція*
Карантин вніс зміни в усі сфери життя, не виняток - і ринок нерухомості. Вимушена потреба в самоізоляції та робота з дому робить все більш популярними трикімнатні квартири і заміське житло.

Для тих, хто цінує особистий простір і прагне комфорту за будь-яких обставин, "Інвестор" пропонує акційну ціну на 3-кімнатні квартири в ЖК "Супернова", - йдеться на сайті компанії.

Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%.

3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:

Зручне розташування кімнат. Кухня розміщена поруч із входом в квартиру, далі по коридору - 3 кімнати, одна з яких - взагалі з іншого краю квартири. Це дуже зручно, якщо в домі є маленькі діти, а батьки люблять приймати гостей. Або ж - працюють з дому і хочуть це робити в тиші.
Оптимальна площа. Для 3-кімнатної квартири площа 76,13 м2 - ідеальна: не надто велика, що позитивно впливає на вартість, але при цьому кімнати досить просторі.

«Три кімнати щастя» за зниженою ціною: у ЖК «Супернова» стартувала акція*


Планування акційних квартир

Роздільний санвузол. Коли в квартирі живе більше однієї людини, це дуже важлива особливість.

Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.

Квартири - теплі, затишні і світлі. Попри те, що всі вікна в квартирі - панорамні, вони високої якості (3 скла, 6-камерний профіль) і добре зберігають тепло в квартирі. Крім того, жодне вікно не виходить на північну сторону, що теж зберігає температуру в помешканні.Завдяки панорамним вікнам - в усіх кімнатах гарний доступ денного світла.

Подвійна краса краєвидів. У цих квартирах вікна виходять на обидва боки ЖК, тому мешканці зможуть насолоджуватись легендарними краєвидами "Супернови" з подвійною силою. Тут відкриються і казкові сходи сонця, і романтичні заходи, і неймовірний краєвид на ботанічний сад та Старе місто, і не менш приваблива панорама на Омеляник.

Акційні квартири розташовані в "великому" будинку на кілька під'їздів, будувати який почали наприкінці 2019 року. Наразі уже збудований 1 під'їзд, 2 і 3 - мурують, а для 3 і 4 готують фундамент. Як будується "Супернова" - можна переглянути у відеозвіті.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор
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