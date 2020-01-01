З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову
Сьогодні, 04:23
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.
Обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде лише на його прохання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на фейсбук-сторінку омбудсмена.
Так, всі, хто надає послуги, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською згідно зі ст. 30 закону про державну мову.
"У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською", - нагадав Кремінь.
Раніше Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.
Нагадаємо, на початку липня Конституційний суд України розпочав розглядати конституційність "мовного" закону.
Як писало РБК-Україна, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що цей закон вимагає змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.
Зазначимо, "мовний" закон набрав чинності 16 липня минулого року.
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Обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде лише на його прохання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на фейсбук-сторінку омбудсмена.
Так, всі, хто надає послуги, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською згідно зі ст. 30 закону про державну мову.
"У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською", - нагадав Кремінь.
Раніше Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.
Нагадаємо, на початку липня Конституційний суд України розпочав розглядати конституційність "мовного" закону.
Як писало РБК-Україна, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що цей закон вимагає змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.
Зазначимо, "мовний" закон набрав чинності 16 липня минулого року.
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