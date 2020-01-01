На Волині горіла баня. ФОТО, ВІДЕО
02 грудень, 22:59
У селі Пархоменкове Володимир-Волинського району сталася пожежа в будівлі бані.
Пожежа сталася 2-го грудня о 16:39, - пише БУГ.
Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку ДПРЧ-7.
О 16:47 на місце пожежі прибув перший автомобіль рятувальників. Працівники пожежної частини виявили, вогнем охоплено баню розміром 5х3 метрів квадратних.
О 17:15 працівниками ДПРЧ-7 та МПО «Устилуг» пожежу було ліквідовано та врятовано сусідню житлову будівлю, якій загрожувало перекидання полум’я з уже палаючої бані.
Причина пожежі – недоліки конструкцій нагрівальних печей та димарів.
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Пожежа сталася 2-го грудня о 16:39, - пише БУГ.
Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку ДПРЧ-7.
О 16:47 на місце пожежі прибув перший автомобіль рятувальників. Працівники пожежної частини виявили, вогнем охоплено баню розміром 5х3 метрів квадратних.
О 17:15 працівниками ДПРЧ-7 та МПО «Устилуг» пожежу було ліквідовано та врятовано сусідню житлову будівлю, якій загрожувало перекидання полум’я з уже палаючої бані.
Причина пожежі – недоліки конструкцій нагрівальних печей та димарів.
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