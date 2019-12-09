Кабмін внесе зміни до ПДР





За інформацією пресслужби відомства, ПДР доповнять новим розділом 4-1, згідно з яким встановлюються права та обов'язки людей на інвалідних візках, - повідомляє

Зокрема, їм слід:



рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;



рухатися по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі;

переважний перетин проїжджої частини дороги по позначених пішохідних переходах. У цьому випадку громадяни на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків пішоходів.



У разі пересування по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі люди в інвалідних візках мають рухатися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі.



Повертати ліворуч або робити розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. У такому випадку особи на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків велосипедистів.



Людям на інвалідних візках надали такі права:



використовувати технічно справні і належним чином обладнані крісла колісні;

не перевозити вантажі, що заважають управлінню;

не буксирувати Причепи;

не перевозити пасажирів.

Також коляски повинні мати сітловідбивчі пристрої. І мають бути обладнані зовнішніми світловими приладами при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін схвалив важливий проєкт постанови Про внесення змін до Правила дорожнього руху, що стосуються прав та обов'язки осіб, які пересуваються на інвалідних візках.За інформацією пресслужби відомства, ПДР доповнять новим розділом 4-1, згідно з яким встановлюються права та обов'язки людей на інвалідних візках, - повідомляє Главред.

Зокрема, їм слід:рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;рухатися по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі;переважний перетин проїжджої частини дороги по позначених пішохідних переходах. У цьому випадку громадяни на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків пішоходів.У разі пересування по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі люди в інвалідних візках мають рухатися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі.Повертати ліворуч або робити розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. У такому випадку особи на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків велосипедистів.Людям на інвалідних візках надали такі права:використовувати технічно справні і належним чином обладнані крісла колісні;не перевозити вантажі, що заважають управлінню;не буксирувати Причепи;не перевозити пасажирів.Також коляски повинні мати сітловідбивчі пристрої. І мають бути обладнані зовнішніми світловими приладами при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі.

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