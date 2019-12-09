Кабмін внесе зміни до ПДР
Сьогодні, 01:13
Кабмін схвалив важливий проєкт постанови Про внесення змін до Правила дорожнього руху, що стосуються прав та обов'язки осіб, які пересуваються на інвалідних візках.
За інформацією пресслужби відомства, ПДР доповнять новим розділом 4-1, згідно з яким встановлюються права та обов'язки людей на інвалідних візках, - повідомляє Главред.
Зокрема, їм слід:
рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;
рухатися по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі;
переважний перетин проїжджої частини дороги по позначених пішохідних переходах. У цьому випадку громадяни на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків пішоходів.
У разі пересування по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі люди в інвалідних візках мають рухатися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі.
Повертати ліворуч або робити розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. У такому випадку особи на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків велосипедистів.
Людям на інвалідних візках надали такі права:
використовувати технічно справні і належним чином обладнані крісла колісні;
не перевозити вантажі, що заважають управлінню;
не буксирувати Причепи;
не перевозити пасажирів.
Також коляски повинні мати сітловідбивчі пристрої. І мають бути обладнані зовнішніми світловими приладами при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі.
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За інформацією пресслужби відомства, ПДР доповнять новим розділом 4-1, згідно з яким встановлюються права та обов'язки людей на інвалідних візках, - повідомляє Главред.
Зокрема, їм слід:
рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;
рухатися по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі;
переважний перетин проїжджої частини дороги по позначених пішохідних переходах. У цьому випадку громадяни на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків пішоходів.
У разі пересування по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі люди в інвалідних візках мають рухатися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі.
Повертати ліворуч або робити розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. У такому випадку особи на візках повинні виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов'язків велосипедистів.
Людям на інвалідних візках надали такі права:
використовувати технічно справні і належним чином обладнані крісла колісні;
не перевозити вантажі, що заважають управлінню;
не буксирувати Причепи;
не перевозити пасажирів.
Також коляски повинні мати сітловідбивчі пристрої. І мають бути обладнані зовнішніми світловими приладами при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччі.
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