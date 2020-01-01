В Україні другий день поспіль – рекорд за кількістю одужалих від коронавірусу
Сьогодні, 08:57
Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу в Україні становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 739 осіб;
летальних випадків – 243;
одужало – 15 372 особи;
здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 772 760 осіб;
одужало – 384 426 осіб;
летальних випадків – 12 960;
проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 75 376 випадків;
Вінницька область – 17 988 випадків;
Волинська область – 25 121 випадок;
Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
Донецька область – 24 175 випадків;
Житомирська область – 30 630 випадків;
Закарпатська область – 23 880 випадків;
Запорізька область – 33 615 випадків;
Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
Київська область – 40 427 випадків;
Кіровоградська область – 5 701 випадок;
Луганська область – 6 610 випадків;
Львівська область – 48 144 випадки;
Миколаївська область – 19 894 випадки;
Одеська область – 47 920 випадків;
Полтавська область – 23 926 випадків;
Рівненська область – 32 223 випадки;
Сумська область – 31 184 випадки;
Тернопільська область – 28 673 випадки;
Харківська область – 57 267 випадків;
Херсонська область – 11 087 випадків;
Хмельницька область – 30 943 випадки;
Черкаська область – 24 776 випадків;
Чернівецька область – 34 432 випадки;
Чернігівська область – 19 722 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 739 осіб;
летальних випадків – 243;
одужало – 15 372 особи;
здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 772 760 осіб;
одужало – 384 426 осіб;
летальних випадків – 12 960;
проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 75 376 випадків;
Вінницька область – 17 988 випадків;
Волинська область – 25 121 випадок;
Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
Донецька область – 24 175 випадків;
Житомирська область – 30 630 випадків;
Закарпатська область – 23 880 випадків;
Запорізька область – 33 615 випадків;
Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
Київська область – 40 427 випадків;
Кіровоградська область – 5 701 випадок;
Луганська область – 6 610 випадків;
Львівська область – 48 144 випадки;
Миколаївська область – 19 894 випадки;
Одеська область – 47 920 випадків;
Полтавська область – 23 926 випадків;
Рівненська область – 32 223 випадки;
Сумська область – 31 184 випадки;
Тернопільська область – 28 673 випадки;
Харківська область – 57 267 випадків;
Херсонська область – 11 087 випадків;
Хмельницька область – 30 943 випадки;
Черкаська область – 24 776 випадків;
Чернівецька область – 34 432 випадки;
Чернігівська область – 19 722 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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