В Україні другий день поспіль – рекорд за кількістю одужалих від коронавірусу

Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу в Україні становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 739 осіб;летальних випадків – 243;одужало – 15 372 особи;здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 772 760 осіб;одужало – 384 426 осіб;летальних випадків – 12 960;проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 75 376 випадків;Вінницька область – 17 988 випадків;Волинська область – 25 121 випадок;Дніпропетровська область – 40 966 випадків;Донецька область – 24 175 випадків;Житомирська область – 30 630 випадків;Закарпатська область – 23 880 випадків;Запорізька область – 33 615 випадків;Івано-Франківська область – 38 080 випадків;Київська область – 40 427 випадків;Кіровоградська область – 5 701 випадок;Луганська область – 6 610 випадків;Львівська область – 48 144 випадки;Миколаївська область – 19 894 випадки;Одеська область – 47 920 випадків;Полтавська область – 23 926 випадків;Рівненська область – 32 223 випадки;Сумська область – 31 184 випадки;Тернопільська область – 28 673 випадки;Харківська область – 57 267 випадків;Херсонська область – 11 087 випадків;Хмельницька область – 30 943 випадки;Черкаська область – 24 776 випадків;Чернівецька область – 34 432 випадки;Чернігівська область – 19 722 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.