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Курс валют у Луцьку на 3 грудня

Курс валют у Луцьку на 3 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.319, а продаж – 28.585.

Євро при купівлі становить – 33.897, продажу – 34.484.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.383.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.094, продаж – 7.728.

Курс канадського долара: купівля – 20.330, продаж – 22.110.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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