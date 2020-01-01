Курс валют у Луцьку на 3 грудня





Євро при купівлі становить – 33.897, продажу – 34.484.



Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.383.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.094, продаж – 7.728.



Курс канадського долара: купівля – 20.330, продаж – 22.110.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.319, а продаж – 28.585.Євро при купівлі становить – 33.897, продажу – 34.484.Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.383.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.094, продаж – 7.728.Курс канадського долара: купівля – 20.330, продаж – 22.110.

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