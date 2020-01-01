Минулої доби на Волині трапилися пожежі

На Волині учора, 2 грудня, ліквідували 2 пожежі у господарських спорудах.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Зоеркмі, інформують, що 2 грудня о 13:41 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді, розташованій поряд до житлового будинку в селі Волиця Камінь-Каширського району. О 14:02 рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру вже приступили до боротьби з вогнем і подали на гасіння 2 водяні стволи. Їм на допомогу прибула команда місцевої пожежної охорони с.Пнівне. О 14:32 пожежу ліквідували, не допустивши розповсюдження полум'я на будинок.Ймовірно, лихо трапилось через недолік конструкцій та порушення правил монтажу нагрівальних печей.Вогнем пошкоджено покрівлю, перекриття, речі домашнього вжитку, меблі.Цього ж дня обідньої пори трапилась пожежа в господарській споруді в с.Залізниця Любешівського району. Вже за 10 хвилин до місця події прибули рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів, команди місцевих пожежних частин сіл Залізниця та Судче. На гасіння подано 3 водяних спеціальних стволи в складі двох ланок газодимозахисної служби, адже будівля була охоплена вогнем, всередині було сильне задимлення.О 14:07 пожежу вдалось ліквідувати, вогнем знищена значна частина покрівлі та перекриття. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.Нагадаємо, того ж дня уРятувальники закликають громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки при користуванні приладами опалення, не перегрівати печі понад міру, слідкувати за їх справністю, не перевантажувати електромережу потужними споживачами.