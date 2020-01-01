У Володимирі BMW протаранило бетонний паркан військової частини
Сьогодні, 09:34
У Володимирі-Волинському автомобіль BMW протаранив бетонний паркан 14-ої ОМБр.
Автопригода стаалсь близько 01:00 ночі 3-го грудня, - пише Буг.
Машина перекинулася та отримала значні механічні пошкодження, що видно з фото, яке надіслали БУГу читачі.
Як розповідають, в автівці було дві жінки. На місце події "швидку" не викликали, працювала поліція.
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Автопригода стаалсь близько 01:00 ночі 3-го грудня, - пише Буг.
Машина перекинулася та отримала значні механічні пошкодження, що видно з фото, яке надіслали БУГу читачі.
Як розповідають, в автівці було дві жінки. На місце події "швидку" не викликали, працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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