У Володимирі BMW протаранило бетонний паркан військової частини





Автопригода стаалсь близько 01:00 ночі 3-го грудня, - пише



Машина перекинулася та отримала значні механічні пошкодження, що видно з фото, яке надіслали БУГу читачі.



Як розповідають, в автівці було дві жінки. На місце події "швидку" не викликали, працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському автомобіль BMW протаранив бетонний паркан 14-ої ОМБр.Автопригода стаалсь близько 01:00 ночі 3-го грудня, - пише Буг. Машина перекинулася та отримала значні механічні пошкодження, що видно з фото, яке надіслали БУГу читачі.Як розповідають, в автівці було дві жінки. На місце події "швидку" не викликали, працювала поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію