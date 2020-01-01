За кермом була 16-річна дівчина: деталі аварії у Володимирі біля військової частини





Про це інформує поліція Володимира-Волинського.



Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки Renault Clio, не впоравшись з керуванням, вїхала у бетонний паркан. Неповолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли подробиці аварії, яка трапилась близько другої години ночі у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській поряд з КПП військової частини.Про це інформує поліція Володимира-Волинського.Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки Renault Clio, не впоравшись з керуванням, вїхала у бетонний паркан. Неповолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію