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За кермом була 16-річна дівчина: деталі аварії у Володимирі біля військової частини

За кермом була 16-річна дівчина: деталі аварії у Володимирі біля військової частини
Розповіли подробиці аварії, яка трапилась близько другої години ночі у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській поряд з КПП військової частини.

Про це інформує поліція Володимира-Волинського.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки Renault Clio, не впоравшись з керуванням, вїхала у бетонний паркан. Неповолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

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Теги: аварія, Володимир
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