На Волині водій на смерть збив 55-річного пішохода





Дорожньо-транспортна пригода трапилась 2 грудня близько 19 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



У селі Микуличі Володимир-Волинського району 29-річний водій автомобіля Volkswagen LT наїхав на 55-річного пішохода. Від отриманих травм громадянин загинув на місці події.



За фактом аварії слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі внаслідок аварії загинув 55-річний чоловік.Дорожньо-транспортна пригода трапилась 2 грудня близько 19 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.У селі Микуличі Володимир-Волинського району 29-річний водій автомобіля Volkswagen LT наїхав на 55-річного пішохода. Від отриманих травм громадянин загинув на місці події.За фактом аварії слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.

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