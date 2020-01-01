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На Волині водій на смерть збив 55-річного пішохода

На Волині водій на смерть збив 55-річного пішохода
У Володимир-Волинському районі внаслідок аварії загинув 55-річний чоловік.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 2 грудня близько 19 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

У селі Микуличі Володимир-Волинського району 29-річний водій автомобіля Volkswagen LT наїхав на 55-річного пішохода. Від отриманих травм громадянин загинув на місці події.

За фактом аварії слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.




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Теги: аварія, смерть пішохід
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