вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО

Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО
Прикарпатське селище Ворохту атакують вовки. Хижаки небезпечно наблизилися до людських обійсть. Їхніми жертвами вже стали понад десяток домашніх собак. Досі такого місцеві мешканці не пригадують. 

Як місцеві посадовці та лісівники вирішили вберегти людей, - йшлося 2 грудня у сюжеті ТСН.

2 тварини серед ночі нишпорили обійстям - ці кадри зафіксували камери спостереження одного з будинків  Ворохти. Місцеві припускають - це вовки або здичавілі собаки.  Цього разу обійшлося без жертв. Але так буває не завжди, кажуть сусіди власників відео.

До людських хат сіроманці приходять затемна, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром та ще сидять на прив'язі. Жертвами нападників вже стали понад десяток тварин. 

Мешканці так званого 10-го кілометру - це присілок Ворохти та КПП у підніжжі Говерли - кажуть: вперше вовки з'явилися в них  ще навесні.

Як вберегти Ворохту від вовків вирішують у селищній раді.  Лісники кажуть: хижаків у довколишніх лісах побільшало - майже утричі. Одна з версій - це вовки із сусідньої Румунії. До людських обійсть, швидше за все, їх жене голод. 

Чи вдасться вполювати бодай одного вовка, лісники не знають.  Наразі просять мешканців Ворохти бути обережними та особливо пильнувати дітей. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вовки, Прикарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО
Сьогодні, 10:29
На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
Сьогодні, 10:14
Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
На Волині водій на смерть збив 55-річного пішохода
Сьогодні, 09:54
За кермом була 16-річна дівчина: деталі аварії у Володимирі біля військової частини
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Пожартували: на Прикарпатті школярки отруїли проносним однокласників Пожартували: на Прикарпатті школярки отруїли проносним однокласників
29 листопад, 23:26
ФК «Волинь» поступилася «Прикарпаттю» в другому раунді Кубка України ФК «Волинь» поступилася «Прикарпаттю» в другому раунді Кубка України
16 вересень, 21:14
На Прикарпатті під час пожежі на фермі загинули 2,6 тисячі свиней На Прикарпатті під час пожежі на фермі загинули 2,6 тисячі свиней
16 вересень, 03:13
Два ексгравці «Волині» перейшли у «Прикарпаття» Два ексгравці «Волині» перейшли у «Прикарпаття»
15 вересень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
У волинському місті довгожителька відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 10:32
 0
Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
Сьогодні, 10:14
 0
Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8