Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО





Як місцеві посадовці та лісівники вирішили вберегти людей, - йшлося 2 грудня у сюжеті



2 тварини серед ночі нишпорили обійстям - ці кадри зафіксували камери спостереження одного з будинків Ворохти. Місцеві припускають - це вовки або здичавілі собаки. Цього разу обійшлося без жертв. Але так буває не завжди, кажуть сусіди власників відео.



До людських хат сіроманці приходять затемна, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром та ще сидять на прив'язі. Жертвами нападників вже стали понад десяток тварин.



Мешканці так званого 10-го кілометру - це присілок Ворохти та КПП у підніжжі Говерли - кажуть: вперше вовки з'явилися в них ще навесні.



Як вберегти Ворохту від вовків вирішують у селищній раді. Лісники кажуть: хижаків у довколишніх лісах побільшало - майже утричі. Одна з версій - це вовки із сусідньої Румунії. До людських обійсть, швидше за все, їх жене голод.



Чи вдасться вполювати бодай одного вовка, лісники не знають. Наразі просять мешканців Ворохти бути обережними та особливо пильнувати дітей. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикарпатське селище Ворохту атакують вовки. Хижаки небезпечно наблизилися до людських обійсть. Їхніми жертвами вже стали понад десяток домашніх собак. Досі такого місцеві мешканці не пригадують.Як місцеві посадовці та лісівники вирішили вберегти людей, - йшлося 2 грудня у сюжеті ТСН. 2 тварини серед ночі нишпорили обійстям - ці кадри зафіксували камери спостереження одного з будинків Ворохти. Місцеві припускають - це вовки або здичавілі собаки. Цього разу обійшлося без жертв. Але так буває не завжди, кажуть сусіди власників відео.До людських хат сіроманці приходять затемна, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром та ще сидять на прив'язі. Жертвами нападників вже стали понад десяток тварин.Мешканці так званого 10-го кілометру - це присілок Ворохти та КПП у підніжжі Говерли - кажуть: вперше вовки з'явилися в них ще навесні.Як вберегти Ворохту від вовків вирішують у селищній раді. Лісники кажуть: хижаків у довколишніх лісах побільшало - майже утричі. Одна з версій - це вовки із сусідньої Румунії. До людських обійсть, швидше за все, їх жене голод.Чи вдасться вполювати бодай одного вовка, лісники не знають. Наразі просять мешканців Ворохти бути обережними та особливо пильнувати дітей. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.

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