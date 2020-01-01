На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW





Автопригода трапилась 2 грудня о 15:24, - пише УДСНС України у Волинській області.



За допомогою підручних засобів рятувальники відключили акумуляторну батерею автівки та ліквідували наслідки ДТП за допомогою інженерної техніки.



А о 21:40 на трасі Київ-Ковель-Ягодин водій BMW не впорався з керування та злетів у кювет. Рятувальники за допомогою тросу поставили авто на колеса та й витягнули на дорогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Луцьк-Дольськ поблизу села Ситниця Маневицького району водій автомобіля Citroën Jumper не справився з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.Автопригода трапилась 2 грудня о 15:24, - пише УДСНС України у Волинській області.За допомогою підручних засобів рятувальники відключили акумуляторну батерею автівки та ліквідували наслідки ДТП за допомогою інженерної техніки.А о 21:40 на трасі Київ-Ковель-Ягодин водій BMW не впорався з керування та злетів у кювет. Рятувальники за допомогою тросу поставили авто на колеса та й витягнули на дорогу.

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