На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
Сьогодні, 10:14
На автодорозі Луцьк-Дольськ поблизу села Ситниця Маневицького району водій автомобіля Citroën Jumper не справився з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.
Автопригода трапилась 2 грудня о 15:24, - пише УДСНС України у Волинській області.
За допомогою підручних засобів рятувальники відключили акумуляторну батерею автівки та ліквідували наслідки ДТП за допомогою інженерної техніки.
А о 21:40 на трасі Київ-Ковель-Ягодин водій BMW не впорався з керування та злетів у кювет. Рятувальники за допомогою тросу поставили авто на колеса та й витягнули на дорогу.
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Автопригода трапилась 2 грудня о 15:24, - пише УДСНС України у Волинській області.
За допомогою підручних засобів рятувальники відключили акумуляторну батерею автівки та ліквідували наслідки ДТП за допомогою інженерної техніки.
А о 21:40 на трасі Київ-Ковель-Ягодин водій BMW не впорався з керування та злетів у кювет. Рятувальники за допомогою тросу поставили авто на колеса та й витягнули на дорогу.
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