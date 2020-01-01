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На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW

На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
На автодорозі Луцьк-Дольськ поблизу села Ситниця Маневицького району водій автомобіля Citroën Jumper не справився з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.

Автопригода трапилась 2 грудня о 15:24, - пише УДСНС України у Волинській області.

За допомогою підручних засобів рятувальники відключили акумуляторну батерею автівки та ліквідували наслідки ДТП за допомогою інженерної техніки.

А о 21:40 на трасі Київ-Ковель-Ягодин водій BMW не впорався з керування та злетів у кювет. Рятувальники за допомогою тросу поставили авто на колеса та й витягнули на дорогу.
На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW


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Теги: авто, кювет
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