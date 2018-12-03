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У волинському місті довгожителька відзначила 90-річний ювілей

У волинському місті довгожителька відзначила 90-річний ювілей
2 грудня виповнилося 90 років жительці міста Володимира-Волинського, ветерану праці та учаснику війни Коверко Ніні Йосипівні.

Про це повідомляє міська рада.

Привітати довгожительку з нагоди свята завітали міський голова Ігор Пальонка разом з в.о. начальника управління соціального захисту населення Володимир-Волинського міськвиконкому Володимиром Коломиєм.

"З теплими та щирими побажаннями міцного здоров’я, миру та довгих років життя привітали Ніну Йосипівну. Від міського голови ювілярці було вручено квіти, подяку та грошову винагороду, а також від територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимиром Коломиєм було вручено продуктовий набір", - йдеться на сайті.





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Теги: іменинни, ювілей, волинянка
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