Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО

Юрія Погуляйка.



Більшість мітингарів називають себе «спортивним активом області». Серед присутніх - голова обласної ТВК Іван Лазорко.



Протестувальники привели на Київський майдан козу. Мовляв, Волинь - не дійна коза. «Проводжає» голову ОДА й оркестр.



Присутні принесли плакати з написами «Не псіхуй», «Банду геть», «У відставку», «Юра пора домой».



Зазначимо, паралельно під адмінбудівлею відбувається ще один мітинг. Під стінами Волинської ОДА протестують представники профспілок.





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