вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО

Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під стінами Волинської ОДА мітингують за відставку голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Більшість мітингарів називають себе «спортивним активом області». Серед присутніх - голова обласної ТВК Іван Лазорко.

Протестувальники привели на Київський майдан козу. Мовляв, Волинь - не дійна коза. «Проводжає» голову ОДА й оркестр.

Присутні принесли плакати з написами «Не псіхуй», «Банду геть», «У відставку», «Юра пора домой».

Зазначимо, паралельно під адмінбудівлею відбувається ще один мітинг. Під стінами Волинської ОДА протестують представники профспілок.

Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мітинг, відставка Погуляйка, Волинська ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Сьогодні, 10:38
У волинському місті довгожителька відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 10:32
Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО
Сьогодні, 10:29
На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
Сьогодні, 10:14
Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
Схожі новини
У Луцьку долучаться до загальноукраїнського пікету на підтримку ЗНО з літератури У Луцьку долучаться до загальноукраїнського пікету на підтримку ЗНО з літератури
07 листопад, 17:55
Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
22 травень, 11:36
Думки волинян щодо подій у Києві розділилися Думки волинян щодо подій у Києві розділилися
18 жовтень, 2017, 21:28
Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Волинську ОДА привели козу і «прощальний» оркестр. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
У волинському місті довгожителька відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 10:32
 0
Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
На Волині рятувальники витягали з кюветів бус і BMW
Сьогодні, 10:14
 0
Селище на Прикарпатті тероризують голодні вовки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8