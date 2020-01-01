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У селищі на Волині в гаражі горіло авто

У селищі на Волині в гаражі горіло авто
У селищі Люблинець Ковельського району сталась пожежа.

Зазначається, що до Служби "101" надійшло повідомлення 2 грудня о 14:43, - пише У ДСНС України у Волинській області.

До місця виклику о 14:50 прибули рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Ковеля. З’ясувалося, що вогонь сягнув даху господарської споруди, перекинувся на легковий автомобіль у ній, електроінструменти та речі домашнього вжитку.

Вже о 15:22 горіння локалізували, а 15:57 ліквідували. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок порушення правил технічної експлуатації електроінструменту.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежа, Люблинець, авто
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