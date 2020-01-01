На автодорозі «Львів-Луцьк» внаслідок аварії загинули 3 людей. ФОТО





Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 грудня, близько шостої години ранку,



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi, 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував житель Рівненської області віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні.



За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.







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